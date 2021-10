Španielsky súd rozhodol, núdzový stav bol protiústavný: Pokutovaní dostanú kompenzáciu

Španielski občania pokutovaní za porušenie protipandemických opatrení počas vlaňajšieho, takmer tri mesiace trvajúceho núdzového stavu, dostanú od štátu finančnú kompenzáciu. Oznámilo to v piatok španielske ministerstvo vnútra, píše agentúra AP.

Tento krok úradov prišiel po tom, ako španielsky ústavný súd v júli tohto roku rozhodol, že vlaňajší núdzový stav, ktorý zaviedla vláda v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, bol protiústavný.

Rezort vnútra oznámil, že polícia uložila občanom, ktorí porušili zákaz vychádzania či iné obmedzenia, dohromady 1,1 milióna pokút, hoci nie všetky boli zaplatené okamžite.

Prísny lockdown začal v Španielsku platiť 14. marca 2020 a trval do 21. júna. Jeho cieľom bolo zastaviť prvú vlnu pandémie nového druhu koronavírusu. Okrem iného zahŕňal zákaz vychádzania s výnimkou ciest do práce či nákupu tovarov základnej potreby, ako napríklad potravín a liekov. Keďže počet infikovaných neskôr stúpal aj naďalej, vláda vyhlásila ďalší núdzový stav, ktorý trval od konca vlaňajšieho októbra do mája tohto roku.

Od začiatku pandémie zaznamenali v Španielsku takmer päť miliónov prípadov nákazy a približne 87 000 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Hodnota 14-dňovej incidencie sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 43 prípadov na 100 000 obyvateľov, čo je najmenej od júla minulého roku. V Španielsku je proti covidu plne zaočkovaných 78 percent občanov, pripomína AP.