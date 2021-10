Narodil sa, aby žil na vode: Zistíte, koľko má tento rybár rokov, zatočí sa vám hlava!

Život zasvätil rybolovu. Profesionálny rybár z Austrálie strávil na vode dlhé desaťročia a aj napriek svojmu vysokému veku sa svojej vášne vzdať neplánuje. Zistíte jeho vek, padne vám sánka.

Ako uvádza portál Daily Mail, rybár Santo pozná rieku Hawkesbury lepšie ako ktokoľvek iný, pretože väčšinu svojho života bol na vode ako oddaný komerčný rybár. V novembri oslávi neuveriteľných 101 rokov a on aj napriek tomu dvakrát do týždňa vyráža na vodu so svojím 71-ročným synom Robertom. Fantastickú dvojicu zdieľala na sociálnej sieti Facebook spoločnosť, ktorá združuje rybárov, a obaja si vyslúžili veľký obdiv.

„V súčasnosti lovia iba dve noci v týždni, najmä v Broken Bay, čo je zďaleka najdrsnejšia voda v Hawkesbury. Sú na najmenšej a najstaršej lodi vo flotile. Je to ešte úžasnejšie, keď si uvedomíte, že Robert má 71 rokov a Santo bude mať v novembri 101,“ napísali k ich fotografii. Obaja rybári vždy dodržiavajú pravidlá a sú zdvorilí voči úradníkom, ktorí regulujú rybolov.

Ich fotku zaplavili pochvalné reakcie a mnohí úplne cudzí ľudia im vzdali hold. „To je úžasné! Vo vode musí byť niečo, čo ich robí srdcom mladými,“ napísal jeden z rybárov. „Roberta osobne poznám a je to veľmi zdvorilý a veľmi výnimočný muž. Stále nemôžem uveriť, že Santi stále vládze byť na lodi,“ napísala jedna ich známa. Zdá sa, že sa obaja pre rybolov doslova narodili.