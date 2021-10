Posledné zábery z pľacu: Detaily o zbrani, ktorou herec Baldwin zastrelil kameramanku († 42)

Tragédia, z ktorej sa Hollywood len ťažko otrasie. Americký herec Alec Baldwin vo štvrtok večer počas nakrúcania filmu postrelil kameramanku a zranil režiséra. Detaily o smrtiacej rekvizite!

Ako uvádza portál New York Post, k tragédii došlo počas štvrtkového nakrúcania filmu „Rust“ v americkom štáte Nové Mexiko. V osudový okamih obľúbený americký herec Alec Baldwin vystrelil zo zbrane, ktorá bola rekvizitou. Náboj zasiahol 42-ročnú kameramanku Halynu Hutchinsovú, ktorá bola prevezená do nemocnice. Tam svojim zraneniam podľahla. Náboj zasiahol aj 48-ročného režiséra Joela Souza, ktorý bol prevezený do nemocnice a hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v Santa Fe. V piatok ráno ho z nemocnice prepustili. Ako sa to mohlo stať?

Odborový zväz, ktorý zastrešuje zabezpečenie rekvizít na nakrúcanie, poslal svojim členom v piatok ráno e-mail, v ktorom uviedol, že „na scéne hlavného herca omylom vystrelil jeden skutočný ostrý náboj“.

„Dnes večer sme dostali zdrvujúcu správu, že jedna z našich členiek, Halyna Hutchinsová, hlavná kameramanka pri produkcii filmu s názvom Rust v Novom Mexiku, zomrela na zranenia, ktoré utrpela na pľaci. Podrobnosti sú v tejto chvíli nejasné, ale pracujeme na tom, aby sme sa dozvedeli viac. Podporujeme úplné vyšetrenie tejto tragickej udalosti. Je to strašná strata a smútime nad odchodom našej členky,“ vyjadrilo sa k tragickej udalosti Medzinárodné združenie kameramanov.

Americký herec Alec Baldwin vyjadril v piatok "šok a zármutok" v súvislosti s tragédiou. „Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili môj šok a smútok v súvislosti s tragickou nehodou, ktorá pripravila o život Halynu Hutchinsovú, manželku, matku a našu hlboko obdivovanú kolegyňu. Plne spolupracujem s vyšetrovateľmi na objasnení toho, ako k tejto tragédii došlo," napísal Baldwin na Twitteri. Dodal, že je v kontakte s jej manželom a ponúka svoju podporu jemu aj jeho rodine.

Rozrušený herec Baldwin, ktorý vystrelil, sa po incidente opakoval pýtal, prečo dostal skutočnú zbraň s ostrými nábojmi. „Za celé tie roky som nikdy nedostal do ruky ostrú zbraň,“ povedal herec podľa informácií od očitého svedka.

Vo vyhlásení pre americké médiá produkčná spoločnosť filmu podľa AFP uviedla, že hercov a štáb tragédia "hlboko zarmútila" a rodine zosnulej kameramanky i jej blízkym vyjadrujú úprimnú sústrasť. "Nakrúcanie filmu sme na neurčitý čas zastavili a plne spolupracujeme s vyšetrovateľmi zo Santa Fe," uvádza sa vo vyhlásení.

Hrozivý prípad má v rukách polícia, ktorá filmový pľac zaistila a vyšetruje, o aký typ projektilu išlo. Vo štvrtok neskoro večer neboli vznesené žiadne obvinenia a detektívi stále vypočúvajú svedkov.