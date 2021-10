Ako sa to mohlo stať? Baldwin v šoku po zastrelení kameramanky († 42)! Krátko po tragédii opakoval tú istú vetu

Nakrúcanie westernu sa zmenilo na horor! Alec Baldwin (68) pri nehode s filmovou zbraňou zastrelil kameramanku Halynu Hutchins († 42) a vážne zranil režiséra Joela Souzu. Ako presne k nehode došlo, nie je známe. Podľa svedkov však zúfalý herec opakoval: „Prečo mi dali ostrú zbraň?“

Film Rust nakrúcajú na ranči Bonanza Creek v americkom štáte Nové Mexiko. Je to miesto, na ktorom už vznikli mnohé westerny. Teraz ho však poznačila tragédia. Vo štvrtok okolo 13.50 miestneho času vyšli výstrely zo zbrane, ktorú držal Alec Baldwin. Dvaja členovia štábu sa po nich zrútili na zem.

Hlavnú kameramanku Halynu Hutchins prevážali vrtuľníkom do nemocnice, no lekári ju už nedokázali zachrániť. Sanitka odviezla aj režiséra Joela Souzu. Informácie o jeho stave dlho neboli známe, no v piatok ho už prepustili do domáceho liečenia. Polícia je zatiaľ skúpa na slovo a vyšetruje, čo sa stalo. Uviedla len, že „zo zbrane, ktorá slúžila ako filmová rekvizita, bol vystrelený projektil“.

Hovorca filmovej spoločnosti neskôr povedal, že „došlo k nehode, pri ktorej zlyhala rekvizitná zbraň nabitá slepými nábojmi“. Svedok pre hollywoodsku stránku Showbiz 411 uviedol, že Alec Baldwin sa hneď po incidente začal pýtať: „Prečo mi dali ostrú zbraň?“ To by naznačovalo, že nebola nabitá slepými nábojmi. Možností je však viac.