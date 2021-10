Matka každoročne vytvára masky pre všetkých: Rodinka posadnutá Halloweenom

Čo potrebuje správny halloweensky kostým? Otca, dcéru, syna, ale predovšetkým šikovnú mamu, ktorej kreativita nepozná hranice.

Rodina St. Laurent z amerického štátu Indiana žije halloweenom ako nikto iný v ich susedstve. Adrienne (39) s manželom Andym (40) totiž spája vášeň k tomuto sviatku už od stredoškolských čias. Ich vzťah časom prerástol v manželstvo, z ktorého vzišli ďalší dvaja milovníci kostýmov, syn Tate (11) a dcéra Adelyn (14). Len čo deťúrence podrástli, stali sa súčasťou ich halloweenskeho šialenstva.

Od roku 2015 sa zapísali do dejín mesta ako „tá halloweenska rodinka“ so svojím prvým prestrojením za rodinku Addamsovcov. K ich prepracovanejším nápadom jednoznačne patria masky z filmu Beetlejuice či animovaného seriálu The Jetsons, s ktorými vyhrali ceny za najlepšie kostýmy. Výroba takýchto prestrojení zaberie Adrienne niekoľko týždňov. Väčšinu potrebných materiálov zoženie v sekáčoch, no aby oživila svoje kreácie, používa množstvo lepidla, papiera, plsti či kartónu a drôtov.

Týmito filmami sa už inšpirovali

2016 - Beetle Juice (1988)

2018 - The Jetsons (1962)

2019 - Obchodík hrôzy (1986)

2020 - Šišaté hlavy v New Yorku (1993)