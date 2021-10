Súrodencom sa vďaka OnlyFans sypú ťažké prachy, rodičom už splatili hypotéku: Žiadosť fanúšika ich šokovala

Po stopách svojho brata! Keď Daisy Drew (24) z Glasgowa videla, ako sa jej bratovi Seanovi (29) finančne darí vďaka zdieľaniu obsahu na platforme OnlyFans, nebolo jej treba viac a rozhodla sa, že urobí to isté.

Ako informuje portál mirror.co.uk, 29-ročný Sean si založil svoj účet v decembri roku 2019 a čoskoro sa mu začali sypať prvé peniaze. Daisy, ktorá v tom čase cestovala po Novom Zélande, došli úspory, a tak sa rozhodla vytvoriť si účet tiež. Keď sa z cestovania vrátila do rodného Glasgowa, bola veľmi nervózna, pretože o forme svojich zárobkov povedala rodičom. Tí jej však v novej práci nebránili, a tak sa už brunetka nemusela ničoho obávať.





Fotogaléria 12 fotiek v galérii

V súčasnosti sa vytešuje z priam kráľovských zárobkov – každý mesiac zhrabne 145-tisíc libier (viac ako 170-tisíc eur), a to aj napriek tomu, že vo svojich videách nikdy nevystupuje spolu s bratom. Dvojica momentálne žije v luxusnom byte v Londýne s výhľadom na mesto. Medzitým splatili rodičom hypotéku a dokonca im navrhli, aby dali výpoveď vo svojich zamestnaniach.

"Môj otec je na mňa naozaj hrdý, podporuje ma v tom, čo robím,“ uviedla Daisy. „Hoci by ste predpokladali, že sa bude za nás hanbiť, opak je pravdou. Hlavná vec je, že ja a môj brat sme v bezpečí a šťastní, a to je všetko, na čom záleží našim rodičom – a všetkým rodičom by na tom malo záležať. Chápem, že to nie je normálna práca, ale som presne tým istým človekom, ktorým som bola vždy,“ doplnila kráska, s ktorej prácou sa zmierili aj jej najbližší.