Tretia vlna nivočí Európu: Česko ruší bezplatné testy pre neočkovaných

Pandemická situácia v Európe sa zhoršuje.

Lotyšsko ako prvé opäť zaviedlo celoštátny lockdown, ruský prezident Putin vyzýva ľudí, aby sa dali očkovať. V Česku zrušili pre neočkovaných bezplatné testy.

Česko od novembra sprísňuje pravidlá pre neočkovaných. Dva PCR testy a jeden antigénový test mesačne budú mať zadarmo k dispozícii už iba ľudia zaočkovaní aspoň prvou dávkou či mládež do 18 rokov. Neočkovaní si za testy budú musieť platiť. „Neviem, prečo by sa z verejných peňazí mali hradiť vstupenky do krčmy, do divadla či ku kaderníkovi ľuďom, ktorí sa na základe najrôznejších výhovoriek odmietajú očkovať,“ povedal prezident Českej lekárskej komory Milan Kubek.

Voľno v Rusku

Rusko láme jeden negatívny rekord za druhým. Za 24 hodín tam na covid zomrelo 1 028 ľudí. Aby spomalil šírenie vírusu, vyhlásil prezident Vladimir Putin celoštátnu dovolenku od 30. októbra do 7. novembra. Prezident zároveň podpísal dekrét, ktorý regionálnym vládam umožní toto obdobie plateného voľna v prípade potreby predĺžiť aj po 7. novembri. Putin zároveň zdôraznil dôležitosť vakcinácie: „Vyzývam vás, aby ste sa šli očkovať. Je to otázka vášho života a životov vašich blízkych.“

Apokalypsa v Rumunsku

Rumunsko sa dostalo na čelo štatistík v pomere úmrtí na počet obyvateľov. Na milión obyvateľov tam pripadá 19 mŕtvych. Za 24 hodín umrelo v Rumusku v súvislosti s covidom 574 ľudí, čo je viac ako v celej EÚ dokopy za rovnaký čas. Bukureštská lekárka Victoria Aramaová označila aktuálnu situáciu za apokalyptickú. Uviedla, že covidoví pacienti sa na chodbách nemocníc vzájomne odstrkujú, aby sa dostali ku kyslíkovým prístrojom.

V univerzitnej klinike v hlavnom meste Rumunska nebolo istý čas miesto v márnici. Po-hrebné ústavy hlásia 50-percentný nárast práce. Keďže covid sa šíri v rodinách, evidujú prípady, keď rodiny za dva týždne pochovali aj štyroch členov. Rumunsko má zaočkovaných iba 36 percent dospelej populácie, čo je po Bulharsku druhé najhoršie číslo v EÚ. Tretie najhoršie je Slovensko.

Lockdown sa vrátil

Lotyšsko sa stalo prvou krajinou v Európe, ktorá počas súčasnej vlny covidu opäť zaviedla lockdown. Nové prípady sa tam totiž objavujú v pomere k počtu obyvateľov najrýchlejšie na svete. Na mesiac preto zavrú školy aj obchody okrem tých základných a zavedú nočný zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00. Zaočkovaných je 57 percent z 1,9 milióna Lotyšov. Premiér Krišjānis Kariņš sa vakcinovaným ľuďom za lockdown ospravedlnil, ale pre vysoký počet nezaočkovaných sa mu nedalo vyhnúť.