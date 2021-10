Česko pustoší silný vietor: Polámané stromy a státisíce domácností bez elektriny!

Na severovýchode Česka v dôsledku silného vetra zasahujú od štvrtkového rána hasiči.

Vietor, ktorý zasiahol viaceré časti krajiny, po sebe zanecháva zničené strechy či polámané stromy a komplikuje dopravu. Celkovo štvrť milióna odoberateľov nemá elektrinu, informovala stanica ČT24. Silný vietor zasiahol Karlovarský, Úsťanský, Stredočeský, Plzenský aj Liberecký kraj. Spoločnosť České energetické závody (ČEZ) evidovala o 13.00 h okolo 260.000 odberných miest bez elektriny. "Postihnutý je predovšetkým severozápad Česka, na Morave je situácia o poznanie pokojnejšia," uviedla hovorkyňa ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. Dodala, že pracovníci spoločnosti pracujú v teréne na odstraňovaní škôd spôsobených popadanými stromami.

Problémy hlási aj pražské letisko, električková doprava či železnice. Pražský dopravný podnik uviedol, že prevádzka MHD je na niekoľkých miestach obmedzená. Rušňovodiči dostali príkaz jazdiť pomaly, čo môže viesť k meškaniam vlakov. Na letisku pracovníci nemôžu pristaviť nástupné mosty ani schody. Cestujúci preto ostávajú na palube lietadiel. V Úsťanskom kraji vietor uvoľnil časť strechy materskej školy. Deti ani učiteľky podľa informácii ČT24 neboli ohrozené a zostali v budove. V Libereckom kraji vrazil do stromu krátko po 12.00 h vlak so 17 ľuďmi. Nikomu sa podľa tamojších hasičov nič nestalo. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pred silným vetrom platí do 20.00 h.