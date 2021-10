Mamička poslala návštevám jej bábätka striktný zoznam: Ak nedodržia toto, vyrazí s nimi dvere!

Lola Jimenez (33), single mamička z Londýna, v auguste porodila vytúženého synčeka Daniela.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po dieťatku túžila roky a nakoniec sa jej ho podarilo počať so spermiami od darcu. Svoje vymodlené bábätko chce v čase pandémie chrániť všetkými možnými spôsobmi. S Danielom sa zatiaľ izoluje, no už sa blíži čas návštev. Lolini príbuzní a kamaráti obdržali cez správu na mobile striktný zoznam deviatich pravidiel, ktoré treba dodržať, ak chcú chlapčiatko vidieť. Ak sa tak nestane, vstúpiť do jej príbytku im neumožní.

Lola žiada, aby si návštevníci v deň príchodu spravili test na koronavírus a poslali jej odfotený dôkaz, že vyšiel negatívne. Po príchode si musia umyť aj vydezinfikovať ruky. Príbuzní a kamaráti nemajú očakávať, že im dá Daniela do rúk, ale ak sa tak predsa stane, v žiadnom prípade ho nemajú bozkávať.

Novopečená mamička zdieľala zoznam pravidiel na Instagrame, kde ju sleduje cez 9-tisíc ľudí. ,,Rozhodla som sa nedať očkovať počas tehotenstva, tak ja ani Daniel nemáme žiadnu imunitu proti covidu. Zámerom toho zoznamu je chrániť moje bábätko a vyhnúť sa trápnym konverzáciám osobne. Nechcem sa s nikým dostať do konfliktu, tak radšej jasne nastavím pravidlá,“ cituje ju Daily Mail.

Lola priznáva, že jej veľa ľudí na zoznam neodpísalo. ,,Pár blízkych si na môj účet zažartovalo, ďalší odpovedali, že pravidlá určite dodržia. Stavím sa ale, že sa na mne dobre bavia,“ vyjadrila sa bez okolkov. ,,Ak si niekto myslí, že moje pravidlá sú príliš prísne, odkázala by som mu, že je na mne, ako budem chrániť svoje bábätko a som jediný človek, ktoré je zaňho zodpovedný,“ tvrdí Lola.

Mnoho sledovateliek, ktoré majú deti, ju v rozhodnutí jasne stanoviť pravidlá podporilo. ,,Píšu mi, že si želajú aby samé mali odvahu poslať blízkym podobnú správu, keď boli krátko po pôrode.“