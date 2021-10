Mamička dojčí svojich synov pred školou aj na ihrisku: Zarážajúce, dokedy to chce ťahať

Matka, ktorá stále dojčí svojich synov vo veku päť a šesť rokov pred školou a dokonca aj na ihrisku, hovorí, že neprestane, kým nebudú jej deti pripravené.

A to aj napriek tomu, že jeden z chlapcov chce, aby ho mama dojčila do desiatich rokov, píše dailymail.co.uk.

Učiteľka a dula Sheryl Wynne (39) z anglického Wakefieldu hovorí, že dojčenie jej školopovinných synov je úplne normálne, pretože to medzi nimi upevnilo puto a zblížilo ich to.

Matka dojčí šesťročného Rileyho a päťročného Mylu pred školou, večer a celú noc. Dokonca ich kŕmila aj na ihrisku pred školou. Sheryl tvrdí, že mlieko od matky je pre ňu nástrojom, ktorý pomáha upokojiť deti, ak sú rozrušené alebo choré.

Negatívnym komentárom sa však nevyhýba. Dostáva ich od neznámych ľudí, a dokonca aj od rodinných príslušníkov. Hoci pôvodne plánovala prestať dojčiť chlapcov, keď bude mať Riley tri roky, chce, aby boli súčasťou rozhodnutia. Šesťročný Riley povedal, že chce byť dojčený, kým nebude mať desať rokov. "Celý čas premýšľam o tom, kedy s tým skončím," hovorí matka, pre ktorú je dojčenie aj v tomto veku detí normálna vec, hoci spoločnosť sa na to pozerá inak. "Nie je to len o mne, je to o našom vzťahu, pretože je to niečo, čo robíme spolu," vysvetľuje.

Napriek negatívnym komentárom rodiny a priateľov považuje Sheryl dojčenie za spôsob, ako sa spojiť so svojimi synmi. „Ide o pohodlie. Ak sú chorí, chcú sa upokojiť. Ľudia si myslia, že sú expertmi na deti iných ľudí, ale ja to nerobím slepo, v mnohých smeroch nasledujem svoje inštinkty," dodala.