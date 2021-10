V nočnom klube ju začala bolieť ruka, keď sa Sarah lepšie pozrela, premkla ju hrôza: Po tomto skončila v nemocnici

Devätnásťročná študentka sa chcela s kamarátmi zabaviť. Všetko sa v chvíľke zvrtlo a prebudila sa v nemocnici.

Sarah Buckle na 28. september nezabudne do smrti. S kamarátmi vyrazili do nočného klubu v Nottinghame, keď jej zrazu začala pulzovať ruka od bolesti. Jej priatelia hneď vedeli, že niečo nie je v poriadku, keď prestala rozprávať. Sarah si s hrôzou všimla, že má na ruke ranku a uvedomila si, že jej niekto pichol injekciu s neznámou látkou.

Jej zdravotný stav sa rýchlo zhoršil. Študentka manažmentu začala zvracať a neskôr skolabovala. Bola prevezená do nemocnice. Keď sa prebrala, z predchádzajúceho večera si nič nepamätala. "Myslela som si, že drogy väčšinou hodia do nápoja. Človeku nenapadne, že vám ich môžu dať priamo do tela," povedala Sarah médiám.

Ide o posledný prípad zo série podozrivých útokov, pri ktorých mala byť obetiam pichnutá injekcia, píše portál Metro. S podobným zážitkom sa na políciu za posledné týždne obrátila nejedna žena.

V rovnakej situácii sa ocitla aj 19 -ročná Zara Owen, ktorá taktiež študuje na University of Nottingham. S kamarátmi si chcela užiť večer, zašli teda tiež do nočného klubu. Posledná vec, ktorú si zo spomínaného večera pamätá je, že prišla k baru a objednala si. Nasledujúce ráno sa zobudila a netušila, čo sa udialo.

Polícia prípady aktívne vyšetruje. "Univerzita a študentská únia sú týmito správami znepokojené a úzko spolupracujú s políciou v Nottinghamshire," uviedol k prípadom hovorca univerzity.