Medailová dilema: V Česku riešia kvôli Zemanovi problém

Akoby nemali iné problémy! Štátu hrozí ústavná kríza, lebo prezident nie je schopný vykonávať funkciu a cesta k odobratiu jeho právomocí sa vďaka povolebnému vákuu komplikuje a predlžuje.

A v tejto situácii v Česku včera riešili ako hlavný problém odovzdávanie medailí. Sviatok 28. októbra sa rýchlo blíži. V Česku sa tradične v tento deň odovzdávajú najvyššie štátne vyznamenania. Lenže prezident Miloš Zeman (77) je v nemocnici a podľa lekárov nie je schopný vykonávať žiadnu pracovnú činnosť. Kto teda vyznamenania odovzdá?

Vedúci kancelárie prezidenta Vratislav Mynář (54) tvrdohlavo ignoruje lekárske správy o Zemanovom stave. Včera vyhlásil, že ide za ním do nemocnice poradiť sa o tom, ako má ceremoniál vyzerať. Premiér Andrej Babiš (67) sa vyjadril, že zoznam vyznamenaných dostal a podpísal ho. Ceremoniál však nemá zmysel, ak by na ňom nebol prezident a medaily by odovzdával niekto iný. V tomto prípade je podľa Babiša najvhodnejšie, ak by sa udeľovanie vyznamenaní odložilo.

Dosluhujúci premiér pre idnes.cz uviedol, že Zemana videl v poslednom čase trikrát. „Navštívil som ho v nemocnici pri predchádzajúcej septembrovej hospitalizácii. Vtedy bol vo veľmi dobrej kondícii. Na večeri v Lánoch už nemal príliš chuť do jedla, jeho stav sa zhoršil. Keď som ho videl desiateho októbra (v deň hospitalizácie, pozn.) tak na tom nebol dobre, bol unavený, málo jedol, chýbali mu živiny. Hovoril trochu pomalšie, ale inak normálne,“ uviedol Babiš. Priznal, že je Zemanov obľúbenec. „Pán prezident mi ešte v nedeľu 10. októbra hovoril, že ma má rád a že ani nevie prečo.“