Prísnejšie opatrenia v Česku: Návrat respirátorov aj obmedzenia v reštauráciách

Od 25. októbra bude v Česku povinné nosenie respirátorov vo všetkých vnútorných priestoroch vrátane pracovísk.

Rozhodla o tom v stredu vláda. Po rokovaní to novinárom povedal minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). Výnimku budú mať podľa Vojtěcha ľudia, ktorí sedia v kancelárii sami. Pokiaľ je ale s nimi na pracovisku niekto ďalší, respirátory budú musieť mať, dodal minister. Teraz je povinné nosenie respirátorov napríklad vo verejnej doprave či obchodoch.

Personál reštaurácií bude podľa ministra zdravotníctva musieť od 1. novembra kontrolovať u hostí doklad o bezinfekčnosti. Nebude to musieť byť hneď pri vchode, bude to stačiť vo chvíli, keď sa hostia usadia. Povinnosť neplatí pre odber jedla so sebou. Kontrolu nebudú musieť vykonávať reštauratéri v jedálnych zónach v obchodných centrách.

Personál reštaurácií či barov nebude podľa Vojtěcha ľuďom, ktorí nemajú doklad o dokončenom očkovaní, v poslednej dobe neprekonali chorobu covid-19 alebo nemajú platný negatívny test na koronavírus, môcť povoliť vstup alebo poskytnúť službu. Znamená to podľa neho pre podnikateľov v stravovacích službách určité nepohodlie, ale vzhľadom k rýchlejšiemu šíreniu koronavírusu je to nutné opatrenia, uviedol.

Od 1. novembra budú preventívne testy na covid-19 hradené z verejného zdravotného poistenia len deťom a mladým do 18 rokov, ľuďom sa začatým očkovaním alebo tým, ktorí sa nemôžu očkovať. Testy nariadené lekárom alebo hygienikom budú ďalej zadarmo. Vláda podľa neho tiež súhlasila s tým, že sa skráti doba platnosti negatívneho testu ako potvrdenie o bezinfekčnosti. U testov PCR sa platnosť skráti zo siedmich dní na tri, u antigénnych testov zo 72 hodín na 24 hodín.