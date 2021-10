V New Yorku zaznamenali v tomto roku už 15 prípadov zriedkavej choroby: Jeden nakazený na následky infekcie zomrel

V americkom New Yorku zaznamenali v doterajšom priebehu tohto roka až 15 prípadov leptospirózy.

Ako uviedol web as.com s odvolaním sa na newyorský týždenník Newsweek, túto zriedkavú chorobu prenášanú najmä potkanmi dosiaľ zaregistrovali v štyroch z piatich mestských častí.



Podľa úradov jeden nakazený na následky infekcie zomrel. Trinásť osôb museli hospitalizovať z dôvodu akútneho zlyhania obličiek a pečene. Dvaja z týchto pacientov trpeli taktiež vážnymi pľúcnymi problémami.



Ministerstvo zdravotníctva v štáte New York uviedlo, že v rokoch 2006 - 2020 v meste zadokumentovali 57 prípadov leptospirózy. Tohtoročné číslo preto mnohých prekvapilo.



Leptospiróza je bakteriálne ochorenie, ktoré sa šíri vodou kontaminovanou telesnými tekutinami potkanov a iných nakazených zvierat. Do ľudského tela sa môže dostať cez malé rany, oči, nos či ústa. Medzi symptómy patria horúčka, nevoľnosť, bolesti svalov, zvracanie a hnačka.



Rozšírenie tejto choroby podľa niektorých odborníkov môžu spôsobovať vyššie teploty a zmena klímy. Tie môžu prispieť k premnoženiu populácie potkanov a v dôsledku toho k nárastu tejto choroby. Odhaduje sa, že v New Yorku žijú asi dva milióny potkanov hnedých. V tomto roku newyorské úrady prijali viac ako 20-tisíc sťažností týkajúcich sa zamorenia týmito zvieratami, čo je o 20 % viac ako v roku 2020.