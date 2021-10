Ostane doma: Putin sa nezúčastní najväčšej klimatickej konferencie od parížskych rokovaní v 2015

Ruský prezident Vladimir Putin sa začiatkom novembra nezúčastní na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP 26 v škótskom Glasgowe – napriek tomu, že problém klimatických zmien Rusko vníma ako prioritu.

V stredu to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovali agentúry TASS a AFP. "Do Glasgowa (Putin) tiež nepoletí... Rusko však, samozrejme, bude zastúpené. S usporiadateľmi sme v kontakte. To, akým spôsobom sa zúčastnime, oznámime neskôr," uviedol Peskov s tým, že Rusko plánuje preveriť možnosť účasti prostredníctvom videohovoru.

Podľa Peskova je však "problematika, o ktorej sa bude diskutovať v Glasgowe, jednou z najdôležitejších priorít" zahraničnej politiky Ruska.

Svetoví lídri sa stretnú na klimatickej konferencii COP 26 v Glasgowe v dňoch 31. októbra až 12. novembra. Pôjde o najväčšiu klimatickú konferenciu od parížskych rokovaní z roku 2015. Tento summit je považovaný za "najlepšiu poslednú šancu" na to, aby ľudstvo dostalo pod kontrolu klimatické zmeny.

Rusko je však v rebríčku štvrtou krajinou sveta s najväčšou produkcoiu oxidu uhličitého a podľa agentúry AFP nerobí dostatok pre zvládnutie environmentálnej krízy. Minulý týždeň však Putin uviedol, že Rusko, ktoré je jedným z najväčších producentov ropy a plynu na svete, si dáva za cieľ dosiahnuť do roku 2060 uhlíkovú neutralitu.