Za znásilnenie a týranie priateľovho malého syna poslal súd v Plzni ženu za mreže: Detaily len pre silné povahy

Na päť rokov poslal v utorok Krajský súd v Plzni do väzenia s ostrahou dvadsaťsedemročnú ženu zo severného Plzeňska za znásilnenie a týranie priateľovho malého syna.

Za spôsobenú psychickú ujmu mu má tiež zaplatiť 100 000 korún. Obžaloba ženu vinila okrem iného z toho, že dieťa zväzovala, prelepovala mu ústa lepiacou páskou a nútila ho k pohlavnému styku. Žena akúkoľvek vinu odmietla. Na súde jej hrozilo až dvanásťročné väzenie. Rozsudok nie je právoplatný, žena sa proti nemu na mieste odvolala.

Žalované skutky sa podľa štátneho zástupcu stali v presne nezistených dňoch od roku 2017 do vlaňajšieho júna. Chlapec mal v tom čase štyri až sedem rokov. Žena podľa spisu dieťa zatvárala do malej tmavej miestnosti, lepiacou páskou mu zalepila oči a pusu, priviazala mu ruky a nohy k posteli, alebo ho zabalila do čierneho gumového vreca a dala mu do úst erotickú pomôcku. Dieťa tiež údajne obchytkávala na prirodzení či mu do análneho otvoru zasunula neznámy predmet, stojí v obžalobe.

Obžalovaná všetko odmietla, na súde aj v prípravnom konaní na polícii ale podrobnejšie odmietla vypovedať. Do špajze podľa nej dieťa zabehlo samé, keď sa hrali na schovávačku. Niekoľkokrát sa pomočil a pokakal, nijako ho ale fyzicky netrestala ani ho nezväzovala. Jeho pohlavia sa dotkla pri kúpaní, keď ho umývala. K snímke, ktorá údajne ukazuje, ako si chlapca prikladá k obnaženému prsníku, uviedla, že na fotke je jej vlastný syn, ktorého dojčila do štyroch rokov.

Chlapec sa vlani zveril svojej prababičke z otcovej strany, keď u nej bol niekoľko dní na návšteve, a opísal jej, čo mu otcova partnerka údajne robí. Prababička potom kontaktovala jeho matku a spoločne zašli na políciu. Na súde prababička vypovedala, že jej dieťa povedalo, že ho obžalovaná nemá rada, že mu dala ostrý nôž pod krk, zatvárala ho, až sa bál, zväzovala ho a podobne.

Podľa znalkyne z odboru psychológie je chlapec schopný popísať, čo zažil, nie je to ale vzhľadom k svojmu veku schopný interpretovať a chápať v sexuálnom kontexte.