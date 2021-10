Žena 8 týždňov cítila smrad: Keď polícia otvorila susedove dvere... Och! Len pre silné žalúdky

Nie je nič horšie ako zápach, ktorý ani za svet nejde vyvetrať. Svoje o tom vie aj blondínka Reagan, ktorá si kvôli smradu prešla peklom. Keď zistila príčinu, nebolo jej všetko jedno.

Ako uvádza portál The Sun, v máji 2020 začala Reagan Baylee z Los Angeles cítiť príšerný zápach vychádzajúci z jej bytového domu. Netušila, čo to je, a zápach opísala ako „mŕtve ryby“. Smrad sa však tak zintenzívnil, že počas lockdownu, keď bola stále doma,To, čo tam našli, ju bude ešte dlho mátať v snoch.

„Počas karantény som spala 8 týždňov necelý meter od môjho mŕtveho suseda. Priala by som si, aby to nebola pravda,“ vysvetlila Reagan na sociálnej sieti TikTok. Prvé problémy zachytila v polovici mája, keď bol v krajine lockdown a všetci boli doma. Reagan mala problém so spánkom, čo bolo pre ňu veľmi nezvyčajné a často ju bolievala hlava. Vo svojom byte spozorovala aj nezvyčajných chrobákov a pavúkov, ktorí sa v jej byte nikdy nevyskytovali. Myslela si, že to spôsobilo len neobvykle teplé májové počasie. Posťažovala sa správcovi bytu, avšak ten nechcel prísť kvôli pandémii COVID-19.

Krátko na to začala pociťovať zápach. „Popravde, môj najlepší popis tejto vône bol niečo ako mŕtva ryba, takže som si myslela, že možno vták chytil rybu. Ale, úprimne, spätne je to tá najhlúpejšia vec, pretože blízko mňa nie sú žiadne jazerá,“ priznala blondínka, ktorá smrad nedokázala zniesť. Nasťahoval sa k nej partner, ktorý po týždni rovnako trpel kvôli smradu nespavosťou. „Vtedy som si začala myslieť, že niečo nie je v poriadku,“ vysvetlila.

Správca domu jej po dlhom presviedčaní poslal údržbára, avšak keď prišiel, nedokázal ani len vyjsť po schodoch bez toho, aby začal zvracať. „Strhol si rúšku z tváre a povedal: Idem pre kľúče, niekto tu zomrel,“ opisuje hrozivé okamihy Reagan. Odvtedy sa jej neozval ani údržbár, ani prenajímateľ, a tak zalarmovala políciu. „V priebehu niekoľkých minút bolo v mojom byte osem policajtov, ktorí zbierali informácie a povedali, že idú búchať na dvere, z ktorých mal ísť zápach,“ opisuje blondínka na TikToku.

Keď policajt otvoril dvere, v momente odtiaľ vyleteli stovky múch a chrobákov. A zápach. „Policajti si začali strhávať rúška a viacerí zvracali cez zábradlie. Zabuchla som sa vo svojom byte a oni mi povedali, aby som tam zostala. Stručne povedané, povedali, že toto bolo najhoršie rozložené telo, s akým sa kedy stretli a že videli veľa rozložených tiel,“ povedala.

„Všetky príznaky, ktoré som s priateľom zažila, boli jednoducho kvôli výparom a toxickým látkam, ktoré sa uvoľňovali z tela. A to je príbeh o tom, ako som spala necelý meter od môjho mŕtveho suseda,“ ukončila rozprávanie Reagan.