Gang na Haiti uniesol 17 kanadských misionárov: Za každého žiadajú šialené výkupné

Gang, ktorý na Haiti uniesol skupinu 16 amerických a jedného kanadského misionára, požaduje výkupné milión dolárov za každého uneseného, celkovo teda 17 miliónov dolárov. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Haitský minister spravodlivosti Liszt Quitel potvrdil, že misionárov uniesol sobotu gang 400 Mawozo, ktorý ovláda oblasť východne od haitského hlavného mesta Port-au-Prince. Pre denník The Washington Post Quitel uviedol, že únoscovia bežne požadujú v rámci výkupného veľké sumy peňazí, ktoré sa počas vyjednávania znižujú, pričom dodal, že jeho podriadení sa na vyjednávaní nepodieľajú.

Ako uvádza AFP, unesení misionári pracujú pre kresťanské zoskupenie Christian Aid Ministries so sídlom v USA. To vo vyhlásení uviedlo, že misionárov uniesli cestou zo sirotinca nachádzajúceho sa medzi hlavným mestom Haiti a hranicou s Dominikánskou republikou. Organizácia Christian Aid Ministries v nedeľu spresnila, že medzi unesenými misionármi je sedem žien, päť mužov a päť detí, vek ktorých neuviedla. Agentúra AP s odvolaním sa na Christian Aid Ministries však informovala, že unesené deti sú vo veku od ôsmich mesiacov do 15 rokov.

Agentúra AP v utorok informovala, že k únosu došlo v komunite Ganthier, ktorá žije na území ovládanom spomínaným gangom. Skupine sa tiež pripisuje zodpovednosť za vraždy piatich kňazov a dvoch mníšok, ku ktorým došlo tento rok.

Kým sa úrady usilujú o prepustenie unesených misionárov, odbory a ďalšie organizácie v pondelok usporiadali protesty proti zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v krajine.

Najchudobnejší štát západnej pologule opäť zápasí s rastúcim počtom únosov po tom, čo haitského prezidenta Jovenela Moisea v júli zastrelili v jeho súkromnej rezidencii. K zhoršeniu situácie prispelo aj zemetrasenie, ktoré v auguste pripravilo o život viac než 2 200 ľudí.

V rovnakom regióne gang 400 Mawozo podľa AFP v apríli tohto roku uniesol desať ľudí vrátane dvoch francúzskych duchovných a držal ich 20 dní.

USA v auguste vydali pre Haiti červenú výstrahu a vyzvali Američanov, aby do tohto karibského štátu necestovali pre riziko únosov, vysokú kriminalitu a občianske nepokoje.