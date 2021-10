Nápor migrantov neutícha: Lotyšsko predĺžilo stav núdze na hraniciach s Bieloruskom

Lotyšská vláda predĺžila v utorok núdzový stav, ktorý zaviedla v auguste na svojich hraniciach s Bieloruskom v reakcii na nápor odtiaľ prichádzajúcich migrantov. Núdzový stav na hraniciach bude aktuálne platiť do 10. februára 2022, informuje agentúra DPA.

Núdzový stav sa vzťahuje, rovnako ako doteraz, na štyri oblasti ležiace na juhu a juhovýchode Lotyšska pri hraniciach s Bieloruskom, a to na regióny Ludza, Kraslava, Augsdaugava a na mesto Daugavpils. Pohraničná stráž v nich bude naďalej oprávnená posielať nazad do Bieloruska migrantov, ktorí z tejto krajiny nelegálne prídu do Lotyšska.

Lotyšsko vyhlásilo stav núdze na hraniciach s Bieloruskom prvýkrát 10. augusta. V platnosti mal byť tri mesiace.

Lotyšské ministerstvo vnútra teraz informovalo, že od vyhlásenia tohto stavu zadržali pri pokuse o nelegálny prechod cez hranice už takmer 1800 ľudí.

Lotyšská, poľská aj litovská vláda obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho režim z úmyselného podnecovania ilegálnej migrácie do ich krajín s cieľom vyvolať chaos a spory v EÚ.

Lukašenko koncom mája oznámil, že jeho krajina už nebude brániť migrantom v ceste do Únie. Reagoval tak na sankcie, ktoré na Minsk uvalil Západ ako odpoveď na potláčanie bieloruskej opozície a násilné zásahy proti jej prívržencom zo strany bieloruského vedenia a bezpečnostných zložiek. Od tohto vyhlásenia bieloruského prezidenta zaznamenali zmienené tri krajiny na svojich hraniciach s Bieloruskom, ktoré sú tzv. vonkajšími hranicami EÚ, zvýšený nápor migrantov.

Lotyšsko, podobne ako aj Poľsko, reagovalo na nápor migrantov zvýšením počtu príslušníkov pohraničnej stráže a tiež výstavbou plota z ostnatého drôtu na hraniciach s Bieloruskom. Plot by mal byť podľa vyjadrenia ministerstva vnútra dostavaný v polovici novembra.