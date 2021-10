Snemovňa a Senát riešia odobratie právomocí Zemanovi: Pred rozhodnutím si vyžiadajú tento dokument

Novozvolená Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR (PS PČR) a Senát si pred predpokladaným novembrovým rozhodnutím o odobratí právomocí prezidentovi vyžiadajú ďalšiu správu z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), že Miloš Zeman naďalej nemôže vykonávať povinnosti hlavy štátu.

Povedal to v utorok predseda koalície SPOLU a šéf strany ODS Petr Fiala, uviedla spravodajská televízia ČT24. Podľa Fialu sa na tom zhodli predsedovia parlamentných strán na utorkovom rokovaní s vedením Senátu. "Z hľadiska Senátu aj niektorých zástupcov strán Snemovne bolo zrejmé, že ak by sme prípadne pristúpili k aktivácii článku 66, tak by sa tak malo stať aj s tým, že sa znovu presvedčíme, a bude získaná aktualizácia zdravotného stavu pána prezidenta," povedal po rokovaní predseda Senátu Miloš Vystrčil. Šéf hornej komory Parlamentu ČR zároveň označil utorkové rokovania za konštruktívne. Podľa neho sa na nich zúčastnili všetci predsedovia parlamentných strán. "Nálezy, ktoré sú obsiahnuté v správe ÚVN uznali všetci ako veľmi závažné. Zhodli sme sa na tom, že situácia si vyžaduje riešenie. S tým, že niektorí boli ochotní o nejakom riešení debatovať, iní sa k návrhom stavali skôr rezervovane," dodal Vystrčil.

Pred rokovaním zástupcovia Senátu očakávali, že obe komory parlamentu tento krok schvália. Nebolo však jasné, či návrh podporia aj poslanci ANO a SPD, ktorí budú v novej Poslaneckej snemovni v menšine. Premiér Andrej Babiš pred rokovaním uviedol, že by s odobratím právomocí prezidentovi počkal až do decembra.

Vystrčil na základe správy ÚVN, v ktorej je Zeman hospitalizovaný, v pondelok vyhlásil, že prezident nie je schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti. Vystrčil ďalej oznámil, že vzhľadom na charakter ochorenia je dlhodobá prognóza Zemanovho zdravotného stavu hodnotená ako "krajne neistá". Možnosť, že sa vráti k svojim pracovným povinnostiam, je malá.

Stála komisia Senátu pre Ústavu ČR a parlamentné procedúry sa v utorok jednomyseľne zhodla, že Zeman má prísť o právomoci hlavy štátu podľa článku 66 ústavy. Senát ako celok by mohol hlasovať o odobratí právomocí Zemanovi 5. novembra, teda ešte pred ustanovujúcou schôdzou Poslaneckej snemovne, ktorá sa uskutoční 8. novembra.

Na to, aby prezidentovi boli odobraté právomoci, je podľa českej ústavy nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a senátorov. Odobratie právomocí hlave štátu však neznamená odvolanie prezidenta, pripomína spravodajský portál iDNES.cz.

Článok 66 sa týka najmä prenesenia prezidentských právomocí na iných ústavných činiteľov v situácii, že sa "uvoľní" funkcia prezidenta a nová hlava štátu buď ešte nebola zvolená, alebo ešte nezložila sľub.

Podľa znenia článku by sa prezidentské právomoci rozdelili medzi ďalších najvyšších ústavných činiteľov. Predsedu vlády by namiesto prezidenta vymenoval predseda PS PČR.