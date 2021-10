Talibovia menia názor: V Afganistane sa schyľuje k masívnemu očkovaniu

Zdravotníci po rokoch plánujú opäť očkovať deti po celom Afganistane proti detskej obrne.

S vakcinačnou kampaňou súhlasilo radikálne islamistické hnutie Taliban, ktoré sa v krajine nedávno znovu dostalo k moci. Oznámili to spoločne Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF). Talibovia sa v minulosti stavali proti očkovaniu; vyhlasovali, že je to západné sprisahanie s cieľom sterilizovať moslimov, poznamenal server BBC News.

Imunizačná kampaň začne 8. novembra a zdravotníci pôjdu od domu k domu, uviedol UNICEF, podľa ktorého obe organizácie plánujú zaočkovať takmer desať miliónov malých Afgancov. Po viac ako troch rokoch to bude prvá celonárodná iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ vakcinovať všetky deti v Afganistane.

"Toto rozhodnutie nám umožní urobiť obrovský krok v snahe detskú obrnu vykoreniť. K plnému odstráneniu detskej obrny musí byť očkované každé dieťa v každej domácnosti v celom Afganistane. A to je presne to, na čo sa s našimi partnermi chystáme," vyhlásil zástupca Detského fondu OSN v Afganistane Hervé Ludovic de Lys.

Detskú obrnu sa vďaka desiatkam rokov trvajúcich očkovacích programov podarilo celosvetovo prakticky vyhubiť. Posledné dve krajiny, kde sa ochorenie šíri, sú Afganistan a Pakistan. Hromadnú vakcináciu tam doteraz hatila zlá bezpečnostná situácia, nedostupný terén, masové vysídlenie ľudí a nedôvera voči očkovaniu, poznamenala agentúra Reuters. Pri útokoch ozbrojencov na očkovacie tímy v oboch krajinách zomrelo v posledných rokoch mnoho ľudí.

Útoky radikálov na tímy očkujúcich proti detskej obrne sú podľa agentúry AP častejšie v susednom Pakistane, kde tamojšia odnož Talibanu a ďalšie militantné skupiny pravidelne napádajú očkujúcich zdravotníkov aj bezpečnostné zložky, ktoré ich chránia. Tamojší povstalci tvrdia, že vakcinačná kampaň je súčasťou Západom zosnovaného sprisahania, ktorého výsledkom má byť sterilizácia Pakistancov či zber spravodajských informácií.

Taliban v Afganistane pripravovanú očkovaciu kampaň podporil a prisľúbil, že súčasťou tímov budú môcť byť tiež ženy, pričom hnutie zdravotníkom zabezpečí ochranu. Taliban po nástupe k moci sľúbil, že nebude opakovať fundamentalistickú politiku svojej predchádzajúcej vlády, ktorá de facto zakazovala dievčatám vzdelanie a ženám prácu. Avšak neskôr vyhlásil, že kvôli bezpečnostnej situácii sa ženy a dievčatá mnohých aktivít nemôžu zúčastniť.