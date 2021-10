Zeman nie je schopný vykonávať svoju funkciu: Využijú v Česku článok 66?!

Je len veľmi málo pravdepodobné, že by český prezident Miloš Zeman (77) bol schopný v najbližších týždňoch vykonávať svoju funkciu.

Na základe informácií, ktoré si dal poslať z Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN), o tom informoval predseda Senátu, hornej komory českého parlamentu, Miloš Vystrčil (61). Práve od toho, či bude ešte Zeman schopný aspoň základných úkonov v úrade, pritom závisí ďalší postup pri zostavovaní vlády. Ako bude vyzerať povolebný vývoj u našich susedov po tom, čo Hrad zrejme definitívne vypadol z hry?

Vystrčil sa najskôr dlho radil s právnikmi a kolegami z vedenia Senátu o tom, ktoré časti správy môžu zverejniť. Samotná nemocnica, v ktorej prezident leží, totiž podrobnosti odmietla zverejniť práve s poukazom na to, že by tým mohla porušiť zákon. „Riaditeľ ÚVN profesor Miroslav Zavoral zaslal oficiálnou cestou predsedovi Senátu odpovede spracované s maximálnou váhou zodpovednosti,“ informovala nemocnica. Kľúčovú pasáž z obsahu správy však nakoniec zverejnil na neskoršej tlačovke predseda Senátu Vystrčil.

„Podľa názoru ÚVN je vzhľadom na charakter základného ochorenia dlhodobá prognóza zdravotného stavu prezidenta Miloša Zemana hodnotená ako krajne neistá, a tým aj možnosť návratu k výkonu pracovných povinností v ďalších týždňoch je hodnotená ako málo pravdepodobná,“ odcitoval Vystrčil zo správy.

Oveľa viac informácií o zdravotnom stave prezidenta sa podľa neho v správe už nenachádza. „Nie je tam diagnóza, a my ju ani nepotrebujeme,“ doplnil. Senát sa totiž zaujímal práve iba o to, či bude Zeman schopný vykonávať svoju funkciu, a túto odpoveď aj dostal.

Využijú článok 66?

Aký bude teraz ďalší postup? Vedenie Senátu sa už v utorok stretne s predsedami jednotlivých politických strán, aby prebrali postup pri prenose právomocí prezidenta. „Iná možnosť neprichádza do úvahy, len to, kedy a akým spôsobom aktivujeme článok 66 ústavy,“ povedal Vystrčil o pasáži ústavy, ktorá upravuje prechod prezidentských právomocí. Na to, aby prezidentovi odobrali právomoci, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zo všetkých poslancov aj senátorov.

Prezidentské právomoci by sa tak rozdelili medzi ďalších ústavných činiteľov. Právomoc vymenovať nového premiéra by pripadla predsedovi Poslaneckej snemovne.