Jedinečný pohľad! Takto sa ľudia pred naším letopočtom pozerali na hviezdnu oblohu

Vďaka 3 600 rokov starému bronzovému kotúču s názvom Disk z Nebry sa ich očami môžete pozrieť na svet nad hlavou aj vy.

Prvýkrát po 15 rokoch mieri cenný nález do zahraničia. Najstaršie zobrazenie hviezdnej oblohy totiž patrí Sasko-anhaltskému zemskému archeologickému múzeu v nemeckom Halle. To však artefakt požičia Britskému múzeu ako súčasť ich februárovej výstavy Stonehenge.

Podľa Unesca, ktoré nález zaradilo do svojho programu na ochranu dôležitých historických dokumentov, zachovaný Disk z Nebry ponúka jedinečný pohľad na rané znalosti ľudstva o nebesiach. Kotúč so zlatými motívmi Mesiaca, Slnka a hviezd pochádza zo staršej bronzovej doby. Bol súčasťou pokladu, ktorý v roku 1999 našli nezákonne dvaja lovci pokladov v blízkosti nemeckého mesta Nebra spolu so sekerami a mečmi.

Tí sa disk snažili predať na čiernom trhu, čo sa im vďaka zásahu polície nepodarilo. Vedci tak následne mohli určiť vek disku, ktorý je podľa úlomku kôry nájdenom na jednom z mečov 3 600 rokov starý.

Disk z Nebry