Kráľovná krásy náhle zmizla, jej manžel Patrick zalarmoval políciu: Ohavné zistenie!

Manželstvo sa zmenilo na peklo.

Nemka Jennifer S. bola kráľovnou krásy jej rodného mesta Lampertheim. Najprv sa zdalo, že žije spokojný život spolu so svojimi deťmi a manželom. Ich šťastie však netrvalo dlho.

Jennifer prišla o život príliš skoro a príliš krutým spôsobom. Na svedomí ju má mať práve jej manžel Patrick. Ako informuje britský denník The Mirror, jej muž ju mal udusiť holými rukami. 27-ročný Nemec mal byť podľa denníka Bild extrémne žiarlivý, čo vyústilo do rodinnej tragédie.

Mladá matka sa chcela so svojou polovičkou rozviesť, čo pre neho nepripadalo do úvahy a nechcel sa zmieriť s tým, že by v živote mala iného muža. S desivým heslom "nikto ťa už nebude mať" mal svoju ženu zabiť. Po ohavnom čine kontaktoval políciu, píše The Mirror. Zalarmoval mužov zákona s tým, že jeho žena zmizla a poskytol im falošnú stopu, aby všetku pozornosť odklonil od seba. Dokonca z manželkinho telefónu poslal správu jej sestre o tom, že sa prechádza popri rieke Rýn.

Toto však nemalo byť jediné násilie, ktorého sa mal dopustiť. Mesiac pred Jenniferinou smrťou ju mal napadnúť kuchynským nožom pred očami ich päťročného syna. Patrick mal byť prezlečený za zlodeja. Prípad bol však stiahnutý po tom, čo Jennifer odmietla vypovedať na súde.

K nešťastiu, pri ktorom zomrela Jennifer, došlo ešte vo februári, teraz sa Patrick postavil pred súd. Je obžalovaný z nebezpečného ublíženia na zdraví s následkom smrti. Svoju vinu však odmieta. Do súdnej siene prišiel s obrúčkou na ruke. Proces naďalej pokračuje.