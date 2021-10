Princ William odovzdal ceny Earthshot: Podujatie plné ekologických vychytávok

Britský princ William v nedeľu oznámil prvých päť laureátov ceny Earthshot za prínos k riešeniu dôsledkov klimatických zmien. Je medzi nimi napríklad Kostarika, mesto Miláno alebo indická spoločnosť, ktorá sa angažuje v boji proti znečisteniu ovzdušia, informovala agentúra AFP.

Každý z piatich ocenených dostal milión libier na podporu svojich projektov. Slávnostného vyhlásenia ocenených sa zúčastnil rad celebrít.

"Kroky, ktoré sa v nasledujúcich desiatich rokoch rozhodneme podniknúť alebo nepodniknúť, určí osud planéty na ďalších tisíc rokov," uviedol v krátkom odkaze natočenom na videu pred udelením cien vojvoda z Cambridge.

Laureáti prvého ročníka v nedeľu dostali ocenenie v rámci piatich rôznych kategórií. Kým Kostarika ho získala za svoj program, ktorý platí obyvateľom štátu za obnovu prírodných ekosystémov, Miláno ju prijalo za boj proti plytvaniu jedlom a vytvorenie stredísk, ktoré odovzdávajú nespotrebované jedlo ľuďom, ktorí ho potrebujú. Cena putuje takisto do Indie firme, ktorá vyvinula prístroj k premene poľnohospodárskeho odpadu na hnojivo, aby poľnohospodári nevypaľovali svoje polia a neznečisťovali tak ovzdušie.

Dvaja priatelia z Bahám sa po nedeli môžu radovať z toho, že vyvinuli spôsob, ako veľmi rýchlo pestovať koraly odolné voči klimatickým zmenám. Ocenená bola tiež technológia, pomocou ktorej v Thajsku premieňajú obnoviteľnú energiu na ekologický vodík.

Päticu ocenených vybrala porota, v ktorej zasadol napríklad populárny britský prírodovedec David Attenborough alebo herečka Cate Blanchett. Odovzdávania cien sa potom zúčastnil rad ďalších hviezd vrátane herečiek Emmy Watsonovej či Emmy Thompsonovej. Večer vystúpili hudobníci ako Ed Sheeran alebo kapela Coldplay.

Elektrickú energiu pritom produkovalo 60 cyklistov, ktorí šliapali na kolesách, opísal server BBC News, podľa ktorého žiadna z celebrít do Londýna necestovala lietadlom a na stavbu pódia organizátori nepoužili žiadne plasty. Hostí takisto požiadali, aby pri výbere oblečenia brali ohľad na životné prostredie. Napríklad Watsonová prišla odetá do recyklovaných šiat vyrobených z desiatich rôznych kusov oblečenia z charitatívneho second handu.

Princ William chce ocenenie udeľovať každý rok po dobu desiatich rokov. Britská kráľovská rodina sa v poslednej dobe niekoľkokrát vyjadrila k otázkam životného prostredia. Kráľovná Alžbeta II. nedávno v súkromnom rozhovore kritizovala politiky za to, že o klimatickej kríze hovoria, ale nič s ňou nerobia. Vojvoda z Cambridge vo štvrtok vyzval, aby sa miliardári namiesto ciest do vesmíru sústredili na záchranu planéty Zem.