Otecko († 34) povedal áno svojej vysnívanej žene: O deň neskôr prišlo k najhoršiemu

Narodila sa im dcérka Matilda a pred oltárom si povedali svoje áno. Mladá rodinka snívala o spoločnej budúcnosti, všetko sa im v priebehu sekundy zrútilo ako domček z karát.

Ako uvádza portál Examiner Live, 34-ročný otecko Luke Wheatley z anglického mesta Bradford pracoval v pivovare. Začiatkom roka 2021 jeho kolegovia spustili finančnú zbierku pre Luka, ktorému bol diagnostikovaný anaplastický veľkobunkový lymfóm. Ide o veľmi zriedkavý typ lymfómu, ktorý rýchlo rastie, a tak mladý muž naliehavo potreboval chemoterapiu.

Napriek všetkým snahám Luke tragicky zomrel len deň po tom, ako svojej milovanej partnerke Melisse povedal pred oltárom svoje „áno“.

Jeho blízky priateľ a kolega povedal, že Luke bol úžasný muž, ktorý bude každému veľmi chýbať. „Keď sme zistili, čo sa stalo, bolo to srdcervúce. Vždy sme boli v kontakte s rodinou Melissy a Luka. Nikdy nám ani len nenapadlo, že sa niečo také môže stať. Bol to pre nás všetkých obrovský šok, pretože to prišlo tak náhle,“ povedal jeho priateľ. Opisuje ho ako trpezlivého, milého a milujúceho otca, ktorý bol vždy oddaný svojej manželke Melisse.

34-ročný otec Luke za sebou zanechal manželku Melissu a milovanú dcérku Matildu. „Luke bol taký trpezlivý, milý a starostlivý,“ zmohla sa na jediné slová na sociálnej sieti trúchliaca manželka.