Bývalého amerického prezidenta Billa Clintona prepustili z nemocnice: Detaily o jeho zdraví

Bývalý americký prezident Bill Clinton v nedeľu opustil nemocnicu v Kalifornii, kde bol od utorka hospitalizovaný kvôli infekcii močových ciest. Uviedla to agentúra AP.

Sedemdesiatpäťročný politik Demokratickej strany odišiel z nemocnice okolo ôsmej ráno miestneho času (17:00 SELČ) v sprievode svojej manželky Hillary.

Ošetrujúci lekár bývalého prezidenta Alpesh Amin uviedol, že sa Clinton teraz vráti do New Yorku a bude brať antibiotiká. Podľa neho sa vrátila do normálu Clintonova hodnota bielych krviniek a znížila sa mu aj teplota. Clintonov hovorca Angel urien v sobotu uviedol, že ukazovatele zdravotného stavu bývalého prezidenta sa "vyvíjajú tým správnym smerom".

Exprezident do Kalifornie prišiel na súkromnú akciu svojej nadácie a v utorok sa cítil unavený. Po testoch bol prijatý do nemocnice, kde nakoniec strávil päť nocí. Podľa jeho lekárov nie sú urologické infekcie u starších ľudí ničím neobvyklým a sú ľahko liečiteľné, hoci sa môžu rýchlo rozšíriť.

Clinton viedol Spojené štáty v rokoch 1993 až 2001. Po odchode z úradu trpel niekoľkými zdravotnými ťažkosťami. V roku 2004 sa podrobil operácii srdca, pri ktorej mu bol voperovaný štvornásobný by-pass. Ďalším operačným zásahom sa podrobil v rokoch 2005 a 2010.