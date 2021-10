Nad dielom visí otáznik: Van Gogha ukradli nacisti, teraz ide do dražby

Akvarel Vincenta van Gogha, ktorý zhabali nacisti počas 2. svetovej vojny, budú budúci mesiac dražiť na aukcii v New Yorku, kde sa očakáva cena okolo 20 miliónov eur a viac.

Spoločnosť Christie’s draží dielo z roku 1888 „Wheatstacks“ po tom, ako uľahčila rokovania medzi dedičmi texaského olejára, ktorí ho teraz vlastnia, a dedičmi dvoch židovských zberateľov umenia, ktorí ho vlastnili v rôznych časoch predtým, ako ho ukoristili nacisti.

„Stohy pšenice“ budú vydražené 11. novembra spolu s ďalšími umeleckými dielami zo zbierky Edwina L. Coxa, texaského olejového magnáta, ktorý zomrel minulý rok vo veku 99 rokov. Dielo zobrazuje tri stohy sena, týčiace sa nad pracovníkmi žatvy za jasného letného dňa. V roku 1913 ho kúpil priemyselník Max Meirowsky, ktorý v roku 1938 ušiel z Nemecka do Amsterdamu v obave pred nacistickým prenasledovaním. Meirowsky zveril dielo parížskemu obchodníkovi s umením, ktorý ho predal Alexandrine de Roth­schild, členke renomovanej židovskej bankárskej rodiny. Rothschildová utiekla do Švajčiarska na začiatku 2. svetovej vojny a jej zbierku umenia vrátane van Goghovho akvarelu zhabali nacisti počas okupácie. Nie je jasné, kde boli umelecké diela od konca vojny do 70. rokov minulého storočia, ale Cox ho kúpil v galérii Wildenstein v New Yorku v roku 1979.