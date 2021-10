Mladá žena porodila už dve deti, ktoré nie sú jej: Hnusné, ako sa na jej adresu vyjadrujú ľudia

Situácia, pre ktorú nemusí mať pochopenie každý človek, no rovnako by ju ani nemal súdiť. Caitlyn si na svoju adresu si vypočula skutočne už všeličo.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako informuje The Sun, Caitlyn C. porodila už dve deti, ktoré nie sú jej vlastné. Ide o náhradné materstvo, kedy žena v sebe vynosí cudzie dieťa a po pôrode ho dá biologickým rodičom. O tejto záležitosti informovala žena z Floridy na TikToku prostredníctvom profilu @caitcolly.

V Británii také čosi nie je legálne a ženy za to nemôžu prijímať peniaze. V USA je však situácii ohľadom toho úplne iná. Caitlyn už takto porodila dve deti, no ľudia ju obvinili z toho, že predáva malé ratolesti a ide jej iba o peniaze. Jeden troll ju priam označil za nechutnú predavačku detí.

Kráska porodila tri bábätká v priebehu 10 mesiacov: S jednou ranou sa musí vyrovnať

Nerobí to preto, aby uživila svoju rodinu. Na to má dosť peňazí. Ide jej o to, aby pomáhala ľuďom. „Nevnímam to ako prácu, vnímam to ako pomoc. Dávam im doslova dar života,” vysvetlila.

Ako sa však cíti po pôrode? Tvrdí, že nie je pre ňu ťažké vzdať sa detí, no momentálne chce pokoj. Neponáhľa sa do ďalšieho náhradného materstva.