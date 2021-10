Mamu svrbelo v intímnych partiách: Lekári ju roky ignorovali, skutočná diagnóza ju zrazila na kolená

Desiatky rokov jej lekári tvrdili, že je úplne v poriadku. Mamička sa neustále sťažovala na nepríjemné svrbenie v intímnych partiách, avšak príčinu nepoznala. Po rokoch prišlo hrozivé odhalenie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, mama dvoch detí Clare Baumhauerová z anglického grófstva Kent bola za svojím obvodným lekárom viac ako 30-krát. Neustále sa sťažovala na svrbenie v intímnych partiách, avšak on ju opakovane poslal domov s tým, že je v poriadku a pravdepodobne ide len o zápal močového mechúra. Takto sa to ťahalo roky. Prvé príznaky začala pociťovať už keď bola malé dieťa a prežila si roky s bolesťami a nepríjemným pocitom. Každou cestou od lekára bola viac a viac frustrovaná, avšak, keďže neexistovalo žiadne vysvetlenie, naučila sa s tým žiť.

Keď dovŕšila dospelosť, zoznámila sa s Matthewom, s ktorým sa aj zosobášila a spolu majú dve deti Chloe (20) a Bena (15). Keď Clare oslávila 30. narodeniny, jej príznaky sa začali zhoršovať. Začal sa ďalší kolotoč vyšetrení bez výsledku. V roku 2016 sa jej na vulve objavila malá ranka, ktorá ju často bolela a časom sa jej zväčšovala, až prerástla do vredu. Opäť išla k lekárovi, ktorý jej povedal, že to vyzerá ako herpes a opýtal sa jej, koľko mala sexuálnych partnerov. „Bola som šokovaná. Mala som iba jedného partnera, môjho manžela. Sme spolu 25 rokov,“ vysvetlila.

Nakoniec išla k ďalšiemu špecialistovi, ktorý jej povedal správu, ktorá ju zrazila na kolená. Clare trpela gynekologickým problém s názvom Lichen Sclerosus, ktorý ak sa dlhodobo nelieči, môže viesť k rakovine. A tak sa aj stalo. Clare podstúpila biopsiu a po mučivom dvojtýždňovom čakaní na výsledok jej v apríli v roku 2016 diagnostikovali vulválnu rakovinu prvého stupňa. „Bol to hrozný šok. V tejto fáze svojho života som ani nevedela, čo je to vulva, alebo že tam môžete dostať rakovinu,“ priznáva Clare.

Nasledujúce týždne si prešla peklom. „Bála som sa, že neuvidím ako Chloe a Ben vyrastajú, zosobášia sa alebo budú mať deti,“ povedala dvojnásobná mama, ktorej operačne nádor odstránili. V tej dobe už rástol agresívne a meral dva centimetre. Keď sa jej rany zahojili, začal sa kolotoč rádioterapií, ktoré, jej spôsobili popáleniny tretieho stupňa v celých jej intímnych partiách. Nedokázala chodiť, mala bolestivé zápaly a bola extrémne unavená.

Rakovina sa jej rozšírila aj do lymfatických uzlín, a tak musela podstúpiť ďalšie operácie. Prekonala sepsu a čakalo ju ďalšie kolo rádioterapií a operácií. Po pekelnom období prišla perfektná správa. „Nakoniec však v júli 2017 bola liečba ukončená a bolo mi povedané, že už nemám rakovinu,“ pochválila sa Clare, ktorú však neustále trápi, že dlhé roky nepočula z úst lekárov správnu diagnózu.