Po škandalóznej návšteve v špitáli trápi mnohých rovnaká otázka: Je podpis Zemana pravý? Názor popredného odborníka

Od náhlej hospitalizácie českého prezidenta Miloša Zemana (77) prešiel už týždeň. Verejnosť však ani po čase oficiálne netuší, čo sa to s ním vlastne deje.

Špekulácie nabrali obrovské rozmery, na pôde senátu sa bude diskutovať, či ho netreba zbaviť právomocí a Zemanova manželka Ivana zatiaľ prosí o trpezlivosť, aby mohol nabrať silu. Aké sú možné scenáre diania v Českej republike?

Okolo Zemana sa rozpútalo množstvo dohadov po tom, čo ho len deň po parlamentných voľbách a krátko po schôdzke s premiérom Andrejom Babišom musela odviezť záchranka. Smeroval priamo do Ústrednej vojenskej nemocnice, pred ktorou ho verejnosť naposledy videla. Bezvládny ležal na posteli, zatiaľ čo ho prevážali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Zeman podľa svojej manželky Ivany podstupuje liečbu, ktorá si vyžiada čas. Médiá poprosila o trpezlivosť, aby mal možnosť nabrať silu.

O zdravotný stav sa zaujímajú novinári aj politici práve z dôvodu dôležitého postavenia hlavy štátu v situácii, ktorá nastala po voľbách. Zeman má teraz poveriť niekoho zostavením vlády. Babiš v piatok oznámil, že odchádza spolu s jeho hnutím ANO do opozície. Novým premiérom by sa tak mal stať Petr Fiala, ktorý by mal zložiť funkčnú päťkoalíciu s väčšinou v snemovni. To však také ľahké nebude, keďže Zeman na verejnosti nevystupuje a stretáva sa iba s vybranými ľuďmi. Podľa jeho hovorcu Jiřího Ovčáčka mu vraj „hospitalizácia nebráni vo výkone ústavných právomocí“.

Problém s pečeňou

Podľa niektorých zdrojov je však stav Zemana vážnejší ako reálne priznávajú. Prezidentov lekár Miroslav Zavoral len stručne uviedol, že diagnózou si sú istí. „Dôvodom hospitalizácie sú komplikácie, ktoré sprevádzajú chronické ochorenie,“ povedal Zavoral. Zároveň tvrdia, že je stabilizovaný. Ovčáček hovorí, že hlava štátu komunikuje a sleduje politickú situáciu. Zároveň dodal, že počas týždňa si objednal vínnu klobásu aj marhuľové buchty. Prezident má problémy s pečeňou a podľa českých médií povaha Zemanovho ochorenia predstavuje pre výkon jeho funkcie zásadné obmedzenie, keďže má pôsobiť dezorientovane a hovorí len zťažka. Český Deník N uviedol, že Zeman trpí pečeňovou encefalopatiou, čo je závažná komplikácia vyvolaná akútnym alebo chronickým zlyhaním pečene. Pacient sa v najťažšej forme môže dostať až do kómy. „Prejavuje sa to poruchou sústredenia, zmenami nálad, poruchami pamäti, poruchou režimu spánku či apatiou,“ povedal pre Seznam Zprávy vedúci hepatologickej ambulancie pražského IKEM Pavel Truneček. Dôjsť tak môže až k transplantácii pečene.