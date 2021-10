Astronaut so slovenskými koreňmi mal vo vesmíre poznámky na rukáve: Zápisník z Mesiaca na predaj

Niekto si so sebou nosí do obchodu nákupný zoznam. Americký astronaut so slovenskými koreňmi Eugene Cernan mal so sebou podobný zoznam na Mesiaci počas misie Apollo 17.

Obsahoval zoznam úloh a ďalšie pomôcky. Teraz je mesačný notes na predaj, cena sa odhaduje na 690-tisíc eur. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Cernan mal zoznam pripnutý na ľavom rukáve skafandra počas svojho pobytu na povrchu Mesiaca. Mal v ňom poznačené, čo všetko musí urobiť počas prípravy na výstup z modulu. Mal tam tiež mapky okolia a vyznačené trasy, po ktorých sa chcel uberať. Na záver sú v notese poznámky k prejavu, ktorý predniesol z luny rádiom 14. decembra 1972. Boli to posledné slová, ktoré niekto vyslovil na Mesiaci. Cernanov zápisník je teraz v aukcii stoviek predmetov súvisiacich s výskumom vesmíru. Tá prebieha online na stránke RR Auction. Dražba sa končí 21. októbra a odhaduje sa, že notes prekročí hranicu 690-tisíc eur. Momentálne je zaň ponúkaná suma 320-tisíc eur. Na predaj je aj viacero fotografií Cernana s jeho podpisom. Omnoho viac sú však cenené predmety, ktoré vo vesmíre skutočne boli. Jeden je z misie Apollo 11, ktorá bola ako prvá na Mesiaci. Látkové vrecúško na osobné predmety mal pri sebe Buzz Aldrin. Na predaj je aj rukavica zo skafandra prvého Američana vo vesmíre – Alana Sheparda. Ten letel do kozmu 5. mája 1961, mesiac po Jurijovi Gagarinovi. EUGENE CERNAN * 14. 3. 1934 Chicago

† 16. 1. 2017 Houston

otec pochádzal zo Slovenska, mama bola Češka

do vesmíru letel trikrát

v júni 1966 pilotoval modul Gemini 9A

v máji 1969 obletel Mesiac ako pilot Apollo 10

v decembri 1972 absolvoval počas misie Apollo 17 posledné pristátie na Mesiaci

navštívil Česko aj Slovensko