Prisľúb kancelárky Merkelovej na poslednej návšteve Turecka: Odborník to nevidí až tak ružovo

Nemecká kancelárka Angela Merkelová prisľúbila na sobotnej návšteve Turecka, kde sa stretla s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, kontinuitu vo vzájomných vzťahoch Berlína a Ankary.

Informovala o tom agentúra AFP. Súčasťou programu bol spoločný obed a súkromné rozhovory v Erdoganovej prezidentskej vile v Istanbule. Obaja lídri rokovali o vzťahoch Anakary s EÚ, ako aj so Sýriou, Líbyou či o spore vo východnom Stredomorí, kde sa záujmy Ankary dostali do stretu so záujmami EÚ.

"Vzťah Turecka a Nemecka - so svojimi negatívnymi i pozitívnymi stránkami - bude pokračovať," vyhlásila Merkelová pred novinármi po rokovaniach s Erdoganom. "Vždy som tvrdila, že naša spolupráca bola v rokoch, keď som spolupracovala s pánom Erdoganom veľmi dobrá," zhodnotila. Zároveň však dodala: "Turecko som kritizovala v otázke ľudských práv a individuálnych slobôd. Hľadali sme riešenia. Boli medzi nami rozdiely, ale spoliehali sme sa na seba."

V čase, keď sa Merkelová v roku 2005 stala ako prvá žena kancelárkou Nemecka, bol Erdogan tureckým premiérom. Hoci ich vzájomné vzťahy neboli jednoduché, boli blízke a umožnili Európe napríklad manažovať utečeneckú krízu v roku 2016 a tiež upokojiť vlaňajšie napätie s Gréckom a Cyprom vo východnom Stredomorí súvisiace so sporom o teritoriálne vody a ložiská zemného plynu. Merkelová tiež napomohla prekonať niektoré z problémov vo vzťahoch Erdogana s Washingtonom či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Erdogan na tlačovej konferencii upozornil i na ťažkosti, ktoré môže jeho krajina pocítiť pri presadzovaní svojich záujmov po tom, čo sa moci ujme nová nemecká vláda.

Podľa analytikov bola Merkelová tolerantnejšia voči Erdoganovej pozícii aj preto, že v Nemecku žijú zhruba tri milióny etnických Turkov. Citlivý postoj zaujala i voči hrozbám Erdogana, že približne päť miliónov migrantov a utečencov dočasne žijúcich v Turecku nechá odísť do Európy v prípade, že Brusel nebude rešpektovať záujmy Ankary.

"Ich vzťahy boli veľmi ťažké v mnohých ohľadoch, ale dokázali nadviazať a udržať si spoluprácu na pracovnej úrovni," povedal pre AFP Günter Seufert z nemeckého inštitútu pre medzinárodnú politiku a bezpečnosť (SWP). Nová vláda v Berlíne bude podľa neho "skeptickejšia" čo sa týka rozšírenia podmienok dohody medzi Tureckom a EÚ o migrantoch či pokračovaní v predaji zbraní - najmä ponoriek - Ankare. "S novým kancelárom - bez ohľadu na to, kto sa ním stane - bude omnoho ťažšie koordinovať európsku politiku s Tureckom na úrovni a v rozsahu ako to robila Angela Merkelová," dodal analytik.