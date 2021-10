Rodičia, zbystrite pozornosť: Expertka varuje, takto by ste nikdy nemali prebaľovať dieťatko

Odborníčka na správny vývoj dojčiat a batoliat si posvietila na problém, ktorí robia mnohí rodičia. Dávajte pozor, tento postup pri prebaľovaní môže byť pre vášho drobca nebezpečný.

Ako uvádza portál The Sun, odborníčka Courtney Corbin-Simon zdieľala na svojej sociálnej sieti TikTok video, v ktorom sa snaží poukázať na chybu, s ktorou sa stretáva neustále. Courtney vysvetľuje, že keď pri prebaľovaní dieťatko zdvíhate za nožičky smerom hore, môžete mu spôsobiť „problémy s bedrami, chrbticou a plynatosťou“. Courtney tiež tvrdí, že zdvíhanie nožičiek môže „zastaviť tok informácií z mozgu do čriev“ a porušiť „nervové korene, ktoré sa spájajú s črevami“ bábätka.

Courtney namiesto zdvíhania nožičiek navrhuje, aby rodičia dieťa pregúlili zo strany na stranu, a tak odstránili použitú plienku, očistili dieťa a dali mu novú plienku. Jej video si pozrelo viac ako 2,5 milióna používateľov sociálnej siete TikTok, pričom názory v komentároch sú zmiešané.

Kým niektorí rodičia jej ďakovali za zdieľanie tipu, iní metódu spochybnili. Niektorí dokonca tvrdili, že ich drobci nedokážu tak dlho ležať bez pohybu, aby to vlastne mohli skúsiť. „Ako to, že mi to sestry nepovedali?“ pýtala sa v komentároch jedna mamička a doplnila ju ďalšia: „Želám si, aby sa moje deti vydržali nehýbať dostatočne dlho“. Iní ľutovali, že o tejto metóde nepočuli skôr a viacerí dodali, že to určite vyskúšajú.

Nie všetci však s tvrdením odborníčky na správny vývoj detí Courtney súhlasia. „Neexistuje žiadny dôkaz, že krátke zdvihnutie nôh dieťaťa za účelom výmeny plienky zastavuje tok informácií z mozgu do čreva,“ oponuje jej lekárka Sarah Jarvisová. Ako svoje detičky prebaľujete vy?