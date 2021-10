Nehoda, ktorá ho zmrzačila na celý život: Prebral sa z kómy a prišiel o svoju pýchu

Sekundy, ktoré mu zmenili život. Muž sa rozhodol vyrozprávať svoj príbeh o autonehode, ktorá ho poznačila na celý život. Stačila jediná chyba.

Ako uvádza portál The Sun, 29-ročný Paul Berry si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Počas nebezpečnej jazdy stratil kontrolu nad svojím autom, pričom vozidlo sa niekoľkokrát prevrátilo a pristálo priamo na ňom. Paul počas nárazov vyletel von zadným oknom. Jeho zranenia naháňali strach – zlomený krk, čeľusť, boky, nos, panva a utrpel poranenie mozgu. Zranený bol aj v dolnej časti tela, a tak mu lekári museli amputovať penis a jeden zo semenníkov.

„Je to, ako keby spílili strom a zostal tam peň. Navždy to zmenilo môj život spôsobom, ktorý by som neprial ani svoju najväčšiemu nepriateľovi,“ priznáva Paul.

Paul, ktorý v tom čase žil v americkom meste Saint Louis, išiel neskoro v noci 10. mája 2014 autom za svojou vtedajšou priateľkou, ktorá žila v Illinois. Priznáva, že ten večer si s kamarátmi doprial niekoľko pohárikov alkoholu. „Buď som zaspal, alebo som dostal v daždi šmyk,“ spomína. Stratil kontrolu nad autom, ktoré sa niekoľkokrát prevrátilo a jeho vymrštilo zadným oknom. Časť auta dopadla priamo na neho. Celý incident videl náhodný vodič kamiónu, ktorý sa okamžite pri ňom zastavil. Zraneného Paula previezol do nemocnice záchranársky vrtuľník.

Lekári ho museli uviesť na 5 týždňov do kómy, počas ktorých mu nasadili titánovú čeľusť, vložili mu 13 skrutiek do brady a doštičky do oboch strán tváre. „Pri pohľade na mňa sa to však nedá zistiť, odviedli sakra dobrú prácu!“ zavtipkoval Paul. Úlomok auta zdevastoval aj jeho genitálie. Napriek všetkej snahe boli lekári donútení amputovať mu penis a jeden z jeho semenníkov. Keď sa konečne prebudil, Paul pôvodne neregistroval rozsah svojich zranení. „Neviem, či som tomu len nechcel veriť, bolo to šokujúce,“ opisuje svoje prvé pocity.

„Myslel som si, že sa to zahojí, ale doktor prišiel a spýtal sa ma, či mám nejaké zmrazené semeno pre prípad, že by som chcela mať deti, pretože už to možné nebude. Cítil som sa hrozne, ako keby sa môj život skončil. Vždy som sníval o tom, že budem mať dievčatko,“ povedal Paul, ktorému sa život zmenil od základu. Musel sa opäť naučiť chodiť, avšak po celý čas mu bola veľko oporou rodina a jeho milovaný pes.