Zemetrasenie v českej politike: Babiš vyložil karty na stôl, prijme Zemanovu ponuku?

Doterajší premiér a šéf ANO Andrej Babiš by neprijal poverenie od prezidenta Miloša Zemana, aby ako líder najsilnejšej strany rokoval o zostavení kabinetu.

V rozhovore pre Frekvenci 1 v piatok vyhlásil, že je so svojím hnutím pripravený odovzdať bez obštrukcií vládu vznikajúcej koalícii piatich strán a prejsť do opozície. Babiš už skôr naznačoval, že sa zrejme nepokúsi zložiť vládu vzhľadom na to, že päť doteraz opozičných strán má v novej Snemovni väčšinu 108 hlasov a s ÁNO nechcú o vládnom usporiadaní rokovať.

"Protibabišovský" päťblok je podľa predsedu dosluhujúcej vlády pevný, poverenie rokovať o novom kabinete by preto od Zemana neprijal. "Odovzdáme to novej koalícii a my budeme v opozícii," povedal Frekvenci 1.

Zopakoval, že Zeman mu potvrdil svoj záväzok, že poverí rokovaním o vláde jeho ako lídra strany s najväčším poslaneckým klubom v nedeľu deň po voľbách, krátko pred jeho prevozom do Ústrednej vojenskej nemocnice. Považoval za slušnosť to ako prvému oznámiť až priamo prezidentovi, ale vzhľadom k Zemanovmu pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti sa ich stretnutie odložilo do doby, než sa zdravotný stav hlavy štátu zlepší.