Chaos vo viacerých častiach Grécka: Silné búrky a záplavy si vyžiadali 2 obete, autobus spadol do diery na ceste

Pre silné búrky a záplavy boli v piatok v Aténach zatvorené školy a mnohé úrady.

Nepriaznivé počasie spôsobilo chaos vo viacerých častiach Grécka a vyžiadalo si tiež materiálne škody a životy najmenej dvoch ľudí. S odvolaním sa na vyjadrenie tamojších úradov o tom informovali agentúry AFP a AP.

Silné búrky sa už vo štvrtok prehnali cez grécke Iónske ostrovy, polostrov Chalkidiki a zasiahli aj metropolu Atény a jej okolie. Grécke médiá uviedli, že na viacerých miestach napadlo v priebehu niekoľkých hodín množstvo zrážok zodpovedajúce priemernému ročnému úhrnu.

V hlavnom meste pre záplavy v piatok preventívne zatvorili školy a väčšinu štátnych úradov. V noci na piatok bola v Aténach uzavretá aj diaľnica vedúca na sever krajiny. Zatvorené boli aj dve cesty vedúce pozdĺž pobrežia, uvádza agentúra DPA.

Nepriaznivé počasie spôsobilo ešte vo štvrtok aj chybu v meraní na aténskom observatóriu, v dôsledku čoho vyšlo mylné oznámenie o údajnom silnom zemetrasení pri ostrove Naxos.

Grécki hasiči absolvovali vo štvrtok a piatok viac ako 1400 výjazdov, pričom zachraňovali ľudí a odčerpávali vodu zo zaplavených domov. Len na ostrove Korfu boli k zásahom povolaní takmer 500-krát, uviedol hasičský zbor. Viacero obyvateľov tohto ostrova našlo pred povodňami útočisko na strechách svojich zaplavených domovov a zachránili ich až pomocou vrtuľníkov, približuje AP.

Na ostrove Eubója objavili v piatok bezvládne telo pastiera, ktorý bol od štvrtka nezvestný a ktorého auto odplavila prívalová voda. Prívalové dažde zapríčinili aj dopravnú nehodu na Peloponéze, pri ktorej zahynula jedna žena a viacero ďalších osôb utrpelo zranenia.

Agentúra AP v piatok informovala o nehode autobusu, ktorý v Solúne viezol do práce zamestnancov ropnej rafinérie a spadol do veľkej diery na ceste. Všetkým 15 pasažierom sa podarilo z autobusu uniknúť cez jeho zadné dvere a z nehody tak vyviazli bez zranení. Už prázdny autobus následne celý spadol do diery a vytiahnuť ho musel žeriav.

Silné búrky pretrvávali na území Grécka aj v piatok, pričom sa presunuli na východ krajiny. Zasiahli ostrovy Rodos, Kos, Santorini, Mykonos či časti Kréty. Zlepšenie počasia sa podľa predpovedí neočakáva skôr než v nedeľu.