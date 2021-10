V Taliansku začalo platiť jedno z najtvrdších opatrení na svete: Za porušenie hrozí pokuta 1 500 eur

Prístavní robotníci v talianskom Terste začali štrajkovať.

Dôvodom je povinnosť preukazovať sa na pracovisku covid pasom, ktorá začala v Taliansku platiť od piatka. Zelený pas (Green Pass) ukazuje, či je osoba zaočkovaná, prekonala covid, alebo má negatívny test. Vyše 85 percent Talianov nad 12 rokov je zaočkovaných a dve tretiny obyvateľov tieto opatrenia podporujú ako nevyhnutné. Medzi prístavnými robotníkmi a tiež medzi kamionistami je však stále vysoký počet nezaočkovaných, a tí sa teraz búria. Panujú obavy, že lekárne nebudú schopné zabezpečiť dostatok testov, ktoré sa od nich budú vyžadovať každých 48 hodín.

V prístave Terst je napríklad zaočkovaných 40 percent z 950 pracovníkov. Včera sa pred bránami prístavu zišlo asi 2 000 ľudí na demonštrácii. Zamestnanci vyhlásili štrajk, čo ohrozuje dodávky aj do ďalších krajín. Cez Terst prúdi tovar do severného Talianska, ale aj do Rakúska, Nemecka a do strednej Európy. Podobným narušením dodávok tovaru a verejnej dopravy pohrozili aj v Janove a v Miláne.

Povinnosť preukazovať sa covid pasom pred vstupom na pracovisko patrí k najprísnejším opatreniam na svete. Preukaz zaviedli v júni a doteraz ho v Taliansku vyžadovali od učiteľov a zamestnancov škôl a tiež pri vstupe do barov, reštaurácií, kín či na štadióny.

Od piatka ho však musí mať každý zamestnanec. Za porušenie tohto opatrenia hrozí pokuta 1 500 eur a neplatené voľno z práce. Politické vedenie krajiny a veľké podniky tvrdia, že opatrenie je potrebné na to, aby sa zabránilo ďalším lockdownom a podporilo sa zotavovanie ťažko zasiahnutého hospodárstva kajiny.