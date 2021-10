Žena zistila, že ju manžel podvádzal ešte aj pred svadbou: Po rozvode urobila bizarnú vec

S rozvodom sa vyrovnáva svojsky! Američanka Chrissy Blake (41) zažila obrovské sklamanie v láske. Po rozprávkovej svadbe pre neveru jej manžela nasledoval rozvod a ten poriadne oslávila.

Ako informuje britský denník The Mirror, Chrissy zistila, že jej manžel ju podviedol šesťkrát a dokonca raz ešte pred tým, ako si povedali áno. Pár bol spolu dokopy celých sedem rokov. Podľa jej slov bol rozvod veľmi ťažký a tak sa rozhodla poriadne sa odreagovať. "Videla som na sociálnej sieti rozvodové fotenia a nemohla som tomu uveriť, musela som to urobiť tiež," vysvetľuje svoje pohnútky čerstvo rozvedená žena.

Do takzvaného rituálu ukončenia manželstva zapojila aj svoje svadobné šaty, na ktorých si zjavne vybila všetku zlosť na neverného ex. "Čo iné som mala urobiť s tými svadobnými šatami? Neverím, že by som ich niekde predala. Moje dcéra by ich určite nechcela," vysvetlila, prečo zničila svadobnú róbu, za ktorú zaplatila v prepočte 1200 eur. Chrissy, ktorá je matkou dvoch detí, si tak najala fotografa, ktorý navždy zvečnil moment, keď sa s fľašou v ruke prebrodila jazerom a následne zapálila svoje svadobné šaty.

Chrissy najprv po šatách šliapala, vliekla ich cez bahno a brodila sa v nich jazerom. Napokon ich namočila do vína a zapálila. Dodala, že tento bizarný krok jej pomohol vyrovnať sa s rozvodom a uľavilo sa jej.