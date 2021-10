Pandémia koronavírusu naberá v Česku na sile: Brutálny nárast nových nákaz!

Pandémia koronavírusu v Česku naberá na sile. Laboratóriá v krajine v stredu odhalili 1 497 prípadov nákazy.

Predchádzajúcu stredu pritom pribudlo 1 045 infikovaných, čo bolo o 43 percent menej. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Covidové čísla sa zhoršujú, v nemocniciach končí viac ľudí, prevažne neočkovaných,“ vyjadril sa k situácii český premiér Andrej Babiš. Počet hospitalizácií v Česku sa od minulého týždňa výrazne zvýšil. Minulú stredu bolo v nemocniciach 320 pacientov s ochorením COVID-19, za týždeň ich počet stúpol na 407. V ťažkom stave je 80 z nich. Premiér Babiš preto na štvrtok zvolal Radu pre zdravotné riziká a oznámil, že ministerstvo zdravotníctva predstaví svoju ďalšiu stratégiu. Jej obsahom má byť silnejšia kampaň za očkovanie.

„Najdôležitejším preventívnym opatrením je očkovanie, nemáme zaočkovaných ani 60 percent populácie,“ uviedla na tlačovej konferencii po rokovaní Rady pre zdravotné riziká česká hlavná hygienička Pavla Svrčinová. Oznámila tiež, že budú platiť nové karanténne pravidlá. „Budeme meniť pravidlá, ale konkrétne to ešte nepoviem, pretože sa rokuje,“ konštatovala. Nové pravidlá by mali začať platiť 24. októbra. Skrátiť by sa mala aj platnosť testov. V prípade PCR testov na tri dni a v prípade antigénnych testov na 24 hodín.

Hlavná hygienička doplnila, že ak sa bude situácia ďalej zhoršovať, je možné, že sprísnia pravidlá pre nosenie rúšok a budú povinné vo všetkých vnútorných priestoroch. Ak by sa situácia zhoršila drasticky, Svrčinová nevylučuje, že budú uznávať len výsledky PCR testov.

Epidemická situácia nie je v celej Českej republike rovnaká. Momentálne je na tom najhoršie okres České Budějovice so 182,6 nakazenými na 100-tisíc obyvateľov. Zle sú na tom aj okresy na severovýchode ČR, a to Ostrava-mesto (171,75) a Opava (148,48).