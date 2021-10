Požiar strašidelného domu na Taiwane si vyžiadal 25 mŕtvych: Svedkovia hovoria o explózii

Pri požiari trinásťposchodovej budovy v meste Kaohsiung na juhu Taiwanu zomrelo 25 ľudí a desiatky ďalších boli zranené.

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Požiar prepukol vo štvrtok o 2:54 miestneho času (v stredu 20:54 SELČ), uhasiť sa ho podarilo o viac ako štyri hodiny neskôr. Záchranné a vyslobodzovacie práce na mieste pokračovali ešte popoludní miestneho času.

Taiwanskí predstavitelia uviedli, že do nemocnice bolo prevezených 55 ľudí, z ktorých 14 nejavilo známky života. Na mieste nešťastia bolo navyše nájdených najmenej 11 tiel, ktoré boli dopravené rovno do márnice. V dolnej časti budovy boli kancelárie a obchody, od siedmeho do 11. poschodia slúžil dom na rezidenčné bývanie. Mnoho poschodí bolo podľa hasičov zničených. Záchranné práce komplikuje vek budovy, je z roku 1981, a sutiny, ktoré bránia v prístupe do niektorých častí objektu.

Príčina požiaru zatiaľ nebola objasnená. Jeden zo svedkov povedal, že ho uprostred noci zobudila mohutná explózia a potom uvidel dom v plameňoch. To neskôr potvrdili aj ďalší svedkovia. Na miesto nešťastia okamžite prišiel minister vnútra. Podľa nepotvrdených správ začalo horieť na prvom poschodí budovy, v ktorej žilo vyše 100 ľudí. Agentúra DPA uviedla, že mnoho obyvateľov domu boli seniori a ľudia fyzicky či mentálne postihnutí. Objekt bol prezývaný "strašidelný dom", pretože v niekoľkých nižších poschodiach boli už nefungujúce, opustené reštaurácie, karaoke kluby a kino.