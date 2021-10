Povolebné rokovania v Česku: Koalície sa chcú dohodnúť čo najskôr, nečakajú na Zemana!

Končiaci český premiér Andrej Babiš aj prezidentská kancelária uviedli, že prezident Miloš Zeman sa k povolebnej politickej situácii vyjadrí v stredu aj napriek tomu, že je v nemocnici na ARO.

Prezidentská kancelária o Zemanovom zdravotnom stave neinformuje. Včera najskôr zverejnila len to, že prezident komunikuje, sleduje politickú situáciu a zoznamuje sa s najnovšími udalosťami. Podľa hovorcu Ovčáčka dokonca konzumuje pevnú stravu. V utorok vraj mal broskyňové buchty a v stredu si objednal klobásu so zemiakovou kašou. Na to reagovali s počudovaním viacerí lekári vrátane šéfa Českej lekárskej komory Milana Kubeka.

Ten by podľa idnes.cz v tomto prípade očakával skôr diétnejšiu stravu. Ovčáček sľúbil, že po obede sa Zeman vyjadrí, to sa však zatiaľ nestalo. Český Denník N s odvolaním na svoje zdroje uvádza, že prezident je dezorientovaný a komunikuje s ťažkosťami. Dve koalície SPOLU a PirSTAN, ktoré skončili počtom mandátov za Babišovým ANO, ale dokopy majú väčšinu, však svižne napredujú aj bez reakcie Hradu.

Rokujú o zostavení vlády a včera oznámili, že koaličnú zmluvu chcú mať hotovú do 8. novembra – teda ešte pred prvým zasadnutím novej poslaneckej snemovne. Líder prvej menovanej koalície a kandidát na premiéra Petr Fiala sa chce na túto tému rozprávať s prezidentom Zemanom po tom, čo ho z jednotky intenzívnej starostlivosti premiestnia na bežné oddelenie. Podvečer sa Ovčáček vyjadril, že Zeman so stretnutím súhlasil.