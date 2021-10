Ľudia mali pár hodín na pobalenie najvzácnejších veci a evakuáciu: Láva na ostrove La Palma si vytvára novú trasu

Stovky ľudí na kanárskom ostrove La Palma patriacom Španielsku sa v stredu prebudili s obavami o svoje domovy a majetok po tom, ako si láva z prebudenej sopky Cumbre Vieja začala vytvárať novú trasu smerom k vodám Atlantického oceána.

Ostrovné úrady ešte v utorok nariadili evakuáciu približne 800 ľudí z časti pobrežného mestečka Los Llanos de Aridane po tom, ako roztavená hornina nabrala nový smer, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou spustoší ich domovy. Krátko po začiatku erupcií trvajúcich od 19. septembra úrady evakuovali asi 6000 osôb, na ktorých domovy a farmy smeroval počiatočný prúd lávy. Následne počas troch týždňov nebola potrebná žiadna evakuácia obyvateľstva.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu odcestuje na ostrov La Palma. Bude to jeho štvrtá návšteva od začiatku erupcií. Ako pre španielsku štátnu televíziu TVE uviedla starostka Los Llano de Aridane María Garcíová, vzhľadom na to, ako sa vyvíja nový prúd lávy, bolo „nevyhnutné vyčistiť dotknutú oblasť“.



Obyvatelia štvrte La Laguna mali niekoľko hodín na to, aby si pobalili svoje najvzácnejšie veci a odišli. Dobrovoľníci pomáhali zamestnancom školy v uvedenej štvrti zachraňovať vzdelávacie materiály, iní nakladali nábytok do osobných a nákladných automobilov.



Vulkán dosiaľ úplne zničil viac ako 1400 budov vrátane stoviek obytných domov, spustošil minimálne 30 kilometrov ciest, napáchal rozsiahle škody na poľnohospodárskej infraštruktúre a spôsobil evakuáciu tisícok ľudí. Momentálne sa láva rozprestiera na ploche viac ako 650 hektárov, pričom rozšírila ostrov o približne 40 hektárov novej pevniny.



Od začiatku erupcie nie sú medzi obyvateľmi La Palmy hlásené žiadne obete ani zranenia. Napriek aktivite vulkánu život na väčšine ostrova s asi 85-tisíc obyvateľmi pokračuje ako obvykle.