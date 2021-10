Žena zažila najväčší šok svojho života: Šialené, čo jej prerazilo strechu a pristálo na posteli

Ruth Hamilton z mesta Golden v Britskej Kolumbii sa spamätáva zo zážitku, ktorý jej zmenil život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Počas noci z 3. na 4. októbra spala v posteli, keď sa zobudila na tresk a jej tvár pokryl prach. ,,Vyskočila som a zažala svetlo, nevedela som pochopiť, čo sa dokelu stalo,“ porozprávala. Ruth, ktorá našťastie nebola zranená, zbadala na svojom vankúši kameň. Ležal na mieste, kde máva väčšinou pri spaní hlavu.

Zmätená žena zavolala políciu. Muži zákona overovali, či nemôže kameň pochádzať zo stavby v neďalekom kaňone, v prípade, že by tam robili nejaký odpal, ale táto verzia sa nepotvrdila. Pracovníci však zazreli na nebi jasné svetlo, ktoré akoby explodovalo. Pri jazere približne 80 kilometrov od jej domu si v tú noc iní ľudia užívali pohľad na meteory.

A práve s týmto vysvetlením polícia udalosť uzavrela – Ruth pristál pri hlave meteorit. ,,Triasla som sa od strachu, čo sa to stalo, bála som sa, že mi do domu niekto vnikol a môže mať zbraň. Bola úľava zistiť, že to bolo len ´niečo, čo padlo z neba´,“ cituje ju portál Victoria News. Meteorit si odložila a raz ho dá vnúčatám.

,,Je to úchvatné, môže mať miliardy rokov,“ povedala Ruth s tým, že udalosť jej dala nový pohľad na život. ,,Musím povedať, že zistíte, že život je vzácny a môže byť behom sekundy preč, aj keď ležíte v bezpečí v svojej posteli. Už nikdy ho nebudem brať ako samozrejmosť,“ vyjadrila sa. Ešte jednu záležitosť však musí doriešiť – poisťovňa vyhodnocuje, či jej škodu na streche spôsobenú meteoritom preplatí. Takýto kuriózny prípad totiž ešte neriešili.