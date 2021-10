Nešťastie v Nepále: Autobus sa zrútil z horskej cesty, zomrelo najmenej 28 osôb

Najmenej 28 ľudí v utorok na severozápade Nepálu prišlo o život pri nehode autobusu, ktorý sa zrútil z horskej cesty do niekoľko sto metrov hlbokej priepasti.

Prinajmenšom 15 ďalších cestujúcich utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. "Stále ešte pátrame po telách obetí, ktoré môžu byť v oblasti, kam autobus spadol," povedal agentúre predstaviteľ miestnej správy Rom Bahádur Mahatat.

Zranení podľa neho boli rýchlo prevezení do nemocnice. Autobus mieril z mesta Nepalgunj na juhozápade Nepálu do mesta Gamgadhi v okrese Mugu na severozápade krajiny. Z cesty podľa agentúry zišiel do priepasti len niekoľko kilometrov od cieľa cesty. Zatiaľ nie je jasné, čo nehodu zavinilo, ani koľko cestujúcich v autobuse išlo.

Miesti činitelia sa preto obávajú, že počet obetí nešťastia sa ešte môže zvýšiť vzhľadom k pokračujúcej záchrannej operácii. Cestné nehody sú v horskom Nepále pomerne časté. Vo väčšine prípadov za ne môžu zle udržiavaná vozidlá a komunikácie a tiež úzke horské cesty s ostrými zákrutami.