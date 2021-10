Veronica prvýkrát otehotnela, keď mala iba 14: Neuveríte, ako vyzerá jej život po 22 rokoch!

Mladá matka vychováva jedenásť detí a to nie je všetko. Dvanáste je na ceste.

Američanka Veronica Merritt (36) z New Yorku si musela zvykať na rodičovské povinnosti už vo veľmi mladom veku. Ako priznala na sociálnej sieti TikTok, prvýkrát sa stala matkou, keď mala iba 14 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dcérku Victoriu, ktorá má teraz už 21 rokov, tínedžerka počala v roku 1999, keď nastupovala do deviateho ročníka základnej školy. O päť rokov s tým istým priateľom splodili ďalšie dieťa, syna Andrewa (16). Pár sa dokonca aj zosobášil, no manželstvo im nevyšlo a napokon sa rozviedli. Veronica si však našla svoju spriaznenú dušu. S druhým mužom Martym (37) si založila početnú rodinu. Ako informuje britský denník Daily Mail, manželia majú spolu dokopy deväť detí. Sama Veronica otvorene prezradila, že zo zdravotných dôvodov nepoužívajú žiadnu formu antikoncepcie. Životu tak dávajú voľný priebeh. 36-ročná žena je tak okrem Victorie a Andrewa matkou Adama (15), Mary (13), Dasha (12), Darly (10), Marvela (8), Martalayi (6), Amelie (4), Delilah (3) a Donovana (1). Nedávno oznámila radostnú správu, že je na ceste dvanáste dieťatko.

"Strednú školu som skončila s vyznamenaním. Chodila som aj na vysokú, no štúdium mi prekazili zdravotné problémy, minulý rok som prišla o jednu obličku, " vysvetlila Veronica. "Niektoré z detí boli plánované," dodala s tým, že antikoncepciu nemôže užívať pre svoju chorobu, kvôli ktorej má jej telo väčšiu náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín.

Ako však funguje jej veľká domácnosť? Každé jedno z detí má určenú farbu, ktorú nosí. "Vždy keď vidím niečo v ich farbe, kúpim im to. Či už je to oblečenie, hračky, zubná kefka alebo zošity," vysvetlila. Rodinka býva v deväťizbovom dome a nevie sa dočkať ďalšieho potomka. Aký odkaz má Veronica pre svoje vlastné deti? "Nikdy im nedovolím randiť, keď ešte nebudú mať osemnásť," poznamenala. Na margo svojho prvého tehotenstva dodala, že si nemyslí, že deti by mali mať sex, no ak nejaká žena otehotnie v mladom veku, mala by vedieť, že materstvo je nádherná vec.