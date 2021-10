Slobodná mama je na pokraji zrútenia: Dcéra jej robí zo života peklo, extrémne úprimné vyznanie

Nie je žiadnym tajomstvom, že byť osamelým rodičom je ťažké. Táto matka si však prechádza peklom, pozrite, s čím sa musí vysporiadať.

Ako uvádza portál Mirror, mamička priznáva, že miestami mala pocit, akoby prišla o rozum, keď jej len 18-mesačná dcéra spustí plač a ona netuší prečo. Otvorene priznáva, že niekedy chce „len utiecť“, pretože nevie, ako sa vysporiadať s „rozmaznaným“ batoľaťom. A ako sa zdá, nie je jediná, ktorá bojuje s frustráciou.

Jej dcérka máva tak silné a hlasné záchvaty hnevu, že jej matku vyhodili z bytu, pretože jej prenajímateľ už nedokázal zniesť hluk. Osamelá mama s 18-mesačným dievčatkom si teraz musí nájsť náhradné bývanie.

„Je taká rozmaznaná, že kričí kvôli všetkému, neustále pobehuje, hádže sa o zem a kričí. Je ako posadnutá fretka a neustále jej hrozí, že si ublíži," posťažovala sa mama na sociálnej sieti Reddit. „Robí to aj v noci a dokáže kričať až do skorých ranných hodín,“ pokračuje v rozprávaní a dodáva, že teraz si musí nájsť nové bývanie, pretože jej prenajímatelia už nedokázali zniesť hluk. Dali jej dva mesiace na to, aby sa odsťahovala.

Keďže je na dcéru sama a nemá jej kto pomôcť, je pod neustálym tlakom a má časté problémy s migrénou. „Často plačem kvôli tomu, aký stresujúci je môj život. A ja len chcem, aby prestala kričať a mohla som premýšľať. Aspoň na sekundu,“ povedala vyčerpaná mama.

„Nikdy nechce jesť. Ak sa ju snažím zobrať na ruky alebo sa s ňou hrať, zvyčajne začne byť násilná. Dvakrát som skončila na pohotovosti, pretože mi poškrabala oko. Ani neviem, či je to normálne správanie dieťaťa, je mojou prvou dcérou, ale toto som nečakala. Milujem ju, ale veľmi sa mi s ňou nedarí a mám pocit, že som na pokraji duševného zrútenia. Chcem len vedieť, ako zastaviť jej krik,“ priznáva mama.

Mnoho používateľov Redditu sa snažilo zúfalú mamu upokojiť a niektorí jej navrhli, aby išla s dcérkou na vyšetrenie k lekárovi, pretože neustále kričanie môže byť dôsledkom zdravotného problému, akým sú napríklad infekcie uší. „Moja neter bola taká istá, keď bola malá. Jej rodičia si prešli peklom. Škriabala sa po tvári a neprestávala kričať. Teraz je úplne v poriadku a v škole sa jej darí,“ znel jeden z komentárov pod príspevkom matky. Ako by ste jej situáciu riešili vy?