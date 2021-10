Bude novým českým premiérom Petr Fiala? Črtajú sa aj ďalšie vládne posty

Prvé oficiálne rokovania medzi opozičnými stranami v ČR o vytvorení novej vlády sa začnú v utorok.

Avšak už v pondelok bolo takmer rozhodnuté o niektorých postoch, napríklad o možnom predsedovi novej vlády Petrovi Fialovi (ODS), napísal v pondelok spravodajský server Seznam Zprávy. Dôležitý bude aj post predsedu Poslaneckej snemovne, keďže zdravotný stav prezidenta Miloša Zemana môže skomplikovať vymenovanie novej vlády. V hre sú údajne šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a Marek Benda z ODS. Pre oboch sú však údajne v zálohe aj ministerské posty - u Pekarovej Adamovej ministerstvo práce a u Bendu spravodlivosť.

Post ministra financií zrejme pripadne Zbyňkovi Stanjurovi z ODS. Tejto strane totiž záleží, aby mala okrem premiéra aj tento post, i keď sa oň zaujímajú aj Starostovia. Šéf Starostov Vít Rakušan je najhorúcejším kandidátom na ministra vnútra a zároveň podpredsedu vlády. Tieto informácie potvrdil sám Rakušan.

Bitka sa očakáva o ministerstvo priemyslu, kam by chceli Starostovia dosadiť Věslava Michalika - ak sa im ho nepodarí dostať na ministerstvo financií. Ministerstvo obrany by mohlo pripadnúť buď Jane Černochovej z ODS, alebo Janovi Bartoškovi z KDÚ-ČSL. TOP 09 má kľúčovú prioritu v ministerstve zdravotníctva, kam chce vyslať Vlastimila Válka, a ministerstve zahraničných vecí, kde by strana chcela vidieť Ondřeja Kolářa. Ministra zahraničných vecí by však radi menovali aj Starostovia - v talóne majú bývalého diplomata a primátora Hradca Králové Martina Dvořáka.

Podľa servera Seznam Zprávy sa do rokovaní určite premietne aj blížiace sa české predsedníctvo v EÚ v druhej polovici budúceho roka. Hovorí sa aj o zriadení nového ministerstva pre európske záležitosti. V tejto veci sa však očakáva odpor pomerne euroskeptickej ODS. Koalícia SPOLU mala v programe aj vytvorenie nového postu národného bezpečnostného poradcu, aký majú napríklad aj Spojené štáty.