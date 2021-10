Kto získal Nobelovu cenu za ekonómiu? Laureáti sú už známi

Nobelovu cenu za ekonómiu pre rok 2021 získali ekonómovia David Card, Joshua D. Angrist a Guido W. Imbens, oznámila v pondelok Kráľovská švédska akadémia.

Laureáti získali cenu s oficiálnym názvom Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za nové pohľady na trh práce a analýzy týkajúce sa vyvodzovania záverov z neúmyselných experimentov alebo takzvaných prirodzených experimentov.

Kanaďan David Card pôsobí na University of California v Berkeley, izraelo-američan Joshua D. Angrist na Massachusetts Institute of Technology a Guido W. Imbens na Stanford University. Polovicu ceny v hodnote 10 miliónov SEK (988.748 eur) dostane Card za svoje empirické príspevky k ekonómii práce. Druhú polovicu si rozdelia Angrist a Imbens za to, že ukázali, aké závery a vplyvy môžeme vyvodiť z kvázi prirodzených experimentov, uviedol Nobelov výbor.