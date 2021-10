Nemecko a Švajčiarsko spoplatnili rýchlotesty na koronavírus: Pre koho bude platiť výnimka?

Nemecko i Švajčiarsko od pondelka spoplatňujú antigénové rýchlotesty na nový koronavírus. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že presnejšie PCR testy budú naďalej hradené štátom.

Obyvatelia Nemecka sa mohli dať od marca testovať na covid zdarma. Toto právo budú mať naďalej ľudia, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať, ako aj deti do 12 rokov. V rámci prechodného obdobia, ktoré potrvá do 31. decembra, budú mať nárok na najmenej jeden bezplatný test za týždeň navyše i tehotné ženy a mládež vo veku 12-17 rokov. Zdarma budú do uvedeného termínu takisto testovať ľudí, ktorí potrebujú test na ukončenie karantény v dôsledku nákazy covidom.

O zmenách rozhodla vláda dosluhujúcej kancelárky Angely Merkelovej spolu s premiérmi 16 spolkových krajín vzhľadom na možnosť vakcinácie, ktorú majú všetci občania. Vo Švajčiarsku zostávajú od pondelka testy na covid bezplatné pre mladých ľudí do 16 rokov, ako aj pre ľudí, ktorí sú zaočkovaní len prvou dávkou vakcíny, osoby s podozrením na infekciu či tých, čo sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Spoplatnené nebudú ani programy pravidelného testovania na školách a v podnikoch.

Keďže vo Švajčiarsku je aktuálne kompletne zaočkovaných len takmer 60 percent obyvateľstva, spustila vláda novú vakcinačnú iniciatívu vrátane vytvorenia 50 mobilných jednotiek, ktoré ponúkajú podanie očkovacej látky bez registrácie. Tamojší minister zdravotníctva navrhol i odmeňovanie ľudí, ktorí iných presvedčia, aby sa dali zaočkovať, a to voucherom v hodnote 50 frankov (46 eur). V Nemecku i Švajčiarsku sa potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu musia ľudia preukazovať vo vnútorných priestoroch reštaurácií, kultúrnych i rekreačných zariadeniach a na podujatiach v uzavretých lokalitách.